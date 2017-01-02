YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı kapatıldı

Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı kapatıldı



(Fotoğraflı)



Sedat Temel

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Serik ilçesi'nde 2014 yılında faaliyete geçirilen Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı kapatıldı.

Serik Belediyesi 2017 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ın başkanlığında yapıldı. Saygı duruşu yapılmasının ardından Belediye Başkanı Ramazan Çalık, 2017 yılı için Güzel ve Huzurlu bir yıl temennisinde bulundu. Ardından gündemdeki maddelere geçildi. Gündemin 6.'ıncı maddesinde yer alan Denetim Komisyonu seçimi yapıldı. Yapılan kapalı oylamada AK Partili Belediye Meclis üyelerinden Ömer Gürler 24, Cevriye Yıldız 25, Mustafa Türkmen 23, MHP'li Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Alkan ve Mahmut Erdem 28 er oy alarak denetim komisyonuna seçildi.

Gündemin 9.ncu maddesinde bulunan Merkez Mahallesi 617 ada 1 parselde yapılması planlanan Seyir Tepesi Projesi yap-işlet-devret modeli ile ilgili Komisyon raporuna istinaden meclis gündeminden çıkarılarak ilgili dairesine iade edilmesi oy birliği ile kabul edilirken Başkan Çalık, "Gönül ister ki kendimiz yapalım ama maddi açıdan zorlanacağız. Bu nedenle 12-13 milyon maliyeti olan bir projeyi yap-işlet-devret modeli ile yaptırmak istiyoruz. Bunun için ihale yapalım isteyen herkes ihaleye katılabilir" dedi. AK Parti sözcüsü Yusuf Kaya, Seyir Tepesi Projesinin Büyükşehir Belediyesine teklif edilmesi önerisinde bulundu. MHP grup sözcüsü Ergüven Yılmaz ise "Bu projenin yapılmasını bizde istiyoruz. Ama elde bir proje yok. Sadece bilboardlarda resimlerde gördük. 3 yıldır bekliyoruz 1-2 ay daha bekleyelim. Bizden hazır olmayan bir şeye yetki isteniyor. Şu anda aceleci karar vermeyelim" dedi.



Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Kapatıldı

2014 yılı yerel seçimlerinin ardından Serik Belediyesi Belediye Meclisi tarafından faaliyete geçirilen Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına aday olan Beyazıt Işık oy birliği ile Başkan seçilmişti. 65 mahalle muhtarı tarafından belediye meclisine verdiği dilekçeyle kapatılması kararı verilmesinin istenmesi üzerine, Aralık ayı toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilerek görüş üstendi. Bugün yapılan toplantıda Komisyonun "Kuruluşunda yapılan oylamaya Belediye meclisi haricinde Kaymakamlık tarafından oy kullanmaya çağırılmayarak kurulmasında kuruluşunda hata yapılmıştır. Alınan kararın iptali ile Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının kapatılması gerekir" görüşü karşısında karara istinaden yapılan oylamada AK Partili Belediye Meclis üyelerinin 12 evet oyuna karşın CHP'li Faik Çıtak hayır oyu verirken, MHP ve CHP'li diğer 17 belediye meclis üyesi çekimser kalarak kapatılmasına karar verildi. Meclis toplantısında hazır bulunan Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık kararın ardından toplantıyı terk ederken kapatma kararını İdari Mahkemeye taşıyacağını bildirdi.

(ST-Y)



02.01.2017 18:07:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER