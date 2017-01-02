03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırıkkale Belediyesi'nden solüsyon çalışması

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:15
Kırıkkale Belediyesi'nden solüsyon çalışması
Kırıkkale Belediyesi'nden solüsyon çalışması

(Fotoğraflı)

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler tarafından şehir merkezindeki kaldırımlarda solüsyon çalışmaları devam ediyor.
Kırıkkale'de yoğun kar yağışı sonrasında olumsuz hava koşullarıyla beraber ve hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle oluşan buzlanmalara karşı Kırıkkale belediye ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların sık kullandığı cadde ve sokaklardan başlanarak kaldırımlara solüsyon uygulaması yapılıyor.
Zafer Caddesi, Ankara Caddesi, Atatürk Bulvarı, Hürriyet Caddesinde solüsyon çalışmaları devam ederken mahallelerdeki ara yollarda da tuzlama ve yol açma çalışmalarının devam ettiği, bu çalışmalar için tüm ekipler seferber edildiği ifade edildi.
Belediye imkanları dahilinde sıkıntı yaşanan tüm cadde ve sokaklarda çalışmalar yapılacağı bildirildi.
(BÖ)

02.01.2017 18:19:52 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Keçili Köyünden Halep'e destek
YEREL

KEÇİLİ KÖYÜNDEN HALEP'E DESTEK
Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu
YEREL

KIRIKKALE'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Kırıkkale'den Haleplilere 3 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL

KIRIKKALE'DEN HALEPLİLERE 3 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ