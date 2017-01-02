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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Serdivan Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:21
Serdivan Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi
Serdivan Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi.
Yeni yılın güzellikleriyle unutulamayacak bir yıl olması temennisinde bulunan Başkan Alemdar, İstanbul Ortaköy'de kalleşçe gerçekleştirilen menfur terör saldırısını bir kez daha kınadı.
Başkan Alemdar daha sonra meclis gündemine geçerek oylama öncesi meclis üyelerini gündem maddeleri hakkında bilgilendirdi. 14 maddenin görüşülerek karara bağlandığı yılın ilk meclis toplantısında Denetim Komisyonu Üyeleri de kapalı zarf usulü oylama ile belirlendi. Başkan Alemdar, oylama sonrası Denetim Komisyonu'nda görev alacak meclis üyelerine başarılar diledi.
(BCT-BB)

02.01.2017 18:25:06 TSI
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