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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Alicanlar Konağı restorasyon çalışmaları başlatıldı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:23
Alicanlar Konağı restorasyon çalışmaları başlatıldı
Alicanlar Konağı restorasyon çalışmaları başlatıldı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehrin muhtelif bölgelerinde bulunan tarihi yapılarda başlatılan aslına uygun restorasyon projelerine bir yenisini daha ekleyeceklerini açıkladı.
Daha önce Ofis Sanat Merkezi, Sakarya Sanat Galerisi, Ziya Taşkent Konser Salonu, Faik Baysal Kütüphanesi ve Sabit Efendi Konağı gibi yapıları dönüşüm projeleri olarak şehrin kullanımına sunan Büyükşehir, son olarak Eski Reji sokağında bulunan Alicanlar Konağı için restorasyon çalışması başlatıldığını duyurmuştu. Konağın dönüşüme tabi tutulduktan sonra ise şehirde kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bir mekan olarak kullanılacağı ifade edilmişti. Dönüşüm alanında başlatılan yeniliklere ise yeni yılda bir yenisinin daha ekleneceği açıklandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Toçoğlu, "Şehir tarihi açısından önemli yeri bulunan yapıları yeri geldiğinde birer sanat merkezine yeri geldiğinde ise çok çeşitli ihtiyaçlara cevaplar üretecek sosyal mekanlara dönüştürüyoruz. Bu konuda birbirinden önemli yatırımları Sakarya ile buluşturduk. Dönüşüm çalışmalarının bir yenisine ise Adapazarı İnönü Caddesi'nde başlıyoruz. Kuyudibi dediğimiz mevkide yer alan tarihi yapıyı istimlâk ettik. Şimdi Büyükşehir'e ait olan bu yapı için proje hazırlıyoruz. İnşallah aslına uygun dönüşümün yapılacağı bu yapı en verimli şekilde şehrimiz için kullanılmış olacak. Bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bu tarihi yapıyı hemşerilerimizin kullanımlarına sunmuş olacağız. Kısa süre içerisinde projemiz netlik kazanmış olacak. Ardından ise derhal yapım ihalesine çıkacağız. Bundan önceki tüm restorasyon projelerimiz şehrimizin büyük beğenisini kazanmıştı. İnanıyoruz ki bu çalışma da bu alanda önemli bir beğeni toplayacak. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
(RŞ-BB)

02.01.2017 18:24:51 TSI
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