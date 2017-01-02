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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Milletvekili Çaturoğlu, "Ortaköy deki saldırı sıradan bir saldırı değil"

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:29
Milletvekili Çaturoğlu, "Ortaköy deki saldırı sıradan bir saldırı değil"
Milletvekili Çaturoğlu, "Ortaköy deki saldırı sıradan bir saldırı değil"

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu yılbaşı gecesi Ortaköy'de bir eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının sıradan bir saldırı olmadığını belirterek, faillerin en kısa sürede yakalanıp arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılacağına inandığını söyledi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, partisinin Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve bazı parti yöneticileri ile birlikte Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu'nu ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çaturoğlu, yılbaşı gecesi Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının farklı mesajlar içerdiğini belirterek, bunun sıradan bir terör saldırısı olmadığını vurguladı. Çaturoğlu konuşmasında "Yılbaşı gecesi İstanbul gibi güzide bir şehrimizde eğlence mekanına yönelik yapılan saldırı gerçekten çok iyi planlanmış, düşünülmüş, asla sıradan olmayan bir saldırı. Bir defa Dünyanın ilgisini çekebilecek bir tarihte ve saatte yapılıyor. Saldırıyı yapan kişi çok profesyonel. Aslında bu örgütün arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılması lazım. Saldırıyı yapan kişinin tek başına mekana gitmesi, üstünü başını değiştirmesi, silahını orada bırakması, kalabalıkta kayıplara karışması hepsi verilen bir mesaj. Biz bunların büyük bir kısmını anlıyoruz. Diğer kısımların cevabını uzmanlarımız verecek. Türkiye terörle mücadele ettiği sürece bir takım sıkıntılara gireceğimiz görülüyor. Ama biz bu terörü bitirmeye kararlıyız. Önce sınırlarımız içerisinde mücadele ettik, şimdide sınırlarımızın ötesinde bizi ilgilendiren bölgelerde mücadelemizi devam ettiriyoruz. Biz Kuzey Irak ve Suriye'de ki terör bataklarını kurutmadığımız müddetçe, içeride ne kadar mücadele edersek edelim bundan kurtulmamız mümkün değil. Tabi 'Bizim orada ne işimiz var' diyenlere bilgileri olsun diye söylüyorum; İki sebepten dolayı biz oralardayız. Birincisi o kardeşlerimiz Çanakkale'de bizimle beraber kurtuluş mücadelesi verip savaştılar. İkincisi kendi bekamız için oradayız. Terörün asıl kaynakları ile mücadele etmek için oralardayız. Devletin otoritesinin boş olduğu yerlerde terör devletlerinin kurulması kaçınılmaz. Bizim bunlara müdahale etmemiz lazım. Bizim 911 kilometre Suriye, 350 kilometrede Irak ile sınırımız var. Bu sınırlarla bizi dünyadan tecrit edecek dinsiz imansız bir terör devleti kurulmasına gönlümüz razı değil. Evet, şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Onlar bizim kardeşlerimiz, geride bıraktıkları evlatlarımız. Yaralılarımız var, acil şifalar diliyorum. Bizde bu olayların olmamasını arzu ediyoruz. Ancak yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafya. Hiç etliye sütlüye karışmazsanız o gün için belki size kimse dokunmaz. Ama 'Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' felsefesi bin yıl sürmüyor. Eninde sonunda o terörün ucu bize dokunuyor. İnşallah cumhurbaşkanımızın dirayeti, hükumetimizin kararlılığı, milletimizin de teveccühü ile hep beraber bu işlerin üstesinde geleceğiz." dedi.
Anayasa değişikliğinin komisyonlardan geçtiğini ve önümüzdeki günlerde meclise geleceğini ifade eden Çaturoğlu, değişikliklerin meclisten geçeceğine inandığını söyledi. Çaturoğlu anayasa değişikliğine ilişkin olarak ta şu sözleri sarf etti; "Siyaset kurumunun kurumsallaşması için anayasa değişiklikleri yapılıyor. İstikrarsız dönemlerin geride bırakılması, siyasetinde kişilere göre değil kurumsallaşarak bir sistem içerisinde cereyan etmesi hedefleniyor. Kamuoyunda 'Cumhuriyet rejimi değişiyor' gibi algılar doğru değil. Cumhuriyet her kes tarafından kabuk görmüş bir yönetim şekli. Sadece sistem değişikliği olacak."
Çaturoğlu ziyarette ayrıca Kandilli Beldesi'nde TTK'ya ait Alacaağzı Kömür Ocağı'nın iki kez ihaleye çıkmasına rağmen teşvik olmadığı için taliplisinin çıkmadığını ancak yapılan bir değişiklikle hem burasının hem de Zonguldak'taki diğer ocakların teşvik kapsamına alındığını ifade etti. 3-4 tane ocağın teşvik kapsamına alınması ile birlikte yakın zamanda ihaleye çıkacağını ve buralarda bin 500- 2 bin kişinin iş ve aş sahibi olacağını belirten Çaturoğlu, bölgeye yönelik diğer çalışmaları da yakından takip ettiklerini anlattı.
Kaymakam Nazım Madenoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çaturoğlu ve diğer ziyaretçilere çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaret yapılan konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.
(VK-OA-Y)

02.01.2017 18:30:30 TSI
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