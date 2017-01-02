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Dardanelspor göz doldurdu



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Spor Toto 3.lig 2. Grup takımlarından Çanakkale Dardanelspor hazırlık karşılaşmasında Bucaspor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip sergilediği oyun ile lig için güven verdi.

Kırmızı-Beyazlı takım ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da oynadığı ikinci hazırlık karşılaşmasında 2.lig beyaz grup takımlarından Bucaspor ile 2-2 berabere kaldı. Çanakkale Dardanelspor müsabakanın ilk yarısını Ahmet Sönmez ve Uğur Uğur'un attıkları goller ile 2- 1 önde kapatırken ikinci yaarıda Bucaspor bir gol buldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Müsabakayı Çanakkale Dardanelspor kulüp başkanı Mehmet Önen'de takip etti.

(GD)



02.01.2017 18:33:02 TSI

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