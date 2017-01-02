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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Dardanelspor göz doldurdu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:29
Dardanelspor göz doldurdu
Dardanelspor göz doldurdu

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Spor Toto 3.lig 2. Grup takımlarından Çanakkale Dardanelspor hazırlık karşılaşmasında Bucaspor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip sergilediği oyun ile lig için güven verdi.
Kırmızı-Beyazlı takım ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da oynadığı ikinci hazırlık karşılaşmasında 2.lig beyaz grup takımlarından Bucaspor ile 2-2 berabere kaldı. Çanakkale Dardanelspor müsabakanın ilk yarısını Ahmet Sönmez ve Uğur Uğur'un attıkları goller ile 2- 1 önde kapatırken ikinci yaarıda Bucaspor bir gol buldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Müsabakayı Çanakkale Dardanelspor kulüp başkanı Mehmet Önen'de takip etti.
(GD)

02.01.2017 18:33:02 TSI
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