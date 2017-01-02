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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da metrekare başına 123 kilogram yağış düştü

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:37
Sakarya'da metrekare başına 123 kilogram yağış düştü
Sakarya'da metrekare başına 123 kilogram yağış düştü

(Fotoğraflı)

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Geçtiğimiz hafta sağanak yağışın etkisinde kalan Sakarya'ya metrekare başına 123 kilogram yağış düştü. Yoğun yağış alan bölgelerde SASKİ ekiplerinin anında müdahalelerde bulunduğu da ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz gün etkisini gösteren sağanak yağışlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Alınan verilere göre 26 - 31 Aralık tarihlerinde Sakarya ortalamasının üzerinde yağış aldı. Verilen bilgilere göre ise metrekare başına 123 kilogram yağış düştü. Bu veri, yıl geneline bakıldığında metrekare başına 60 kilogram olan aylık yağış ortalamasının iki katından da fazla. Bu kapsamda şehir genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da, sorun yaşayan bölgelere ekiplerin ivedilikle yönlendirildiği belirtildi.
(BCT-İÇ)

02.01.2017 18:40:43 TSI
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