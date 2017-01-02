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Adapazarı Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi



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Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısı Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli başkanlığında gerçekleştirildi.

Ocak ayı il meclis toplantısında gündem dışı söz alan MHP'li Meclis Üyesi Hayrettin Hacıbektaşoğlu, ülkenin yeni bir seneye kötü başladığını belirterek, ülkeyi bölmek isteyen bazı güçlere karşı birlik olunması mesajı verdi.

Gündem maddeleri dışında söz alan diğer MHP'li meclis üyesi Fethi Paker, yılbaşı gecesi menfur olayda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet dileyerek, "Bize kimde İstiklal Marşı'nı yazdıramayacak" dedi. Paker, son günlerde bazı sivil toplum örgütlerinin Ada Treni'nin geri dönmesi için uğraş verdiğini belirterek, bu konuya sahip çıkılmasını istedi. 2011 yılından bu güne ülkemize 4 milyon mülteci geldiğini belirten Paker, "Bunların yaşı 18 yaş üstü. Benim çocuğum savaşıyor. Şehit oluyor. Birileri de oradan gelip keyif çatmasın. Onlara nasıl bir eğitim verilecekse verilsin, ve bizim kurtardığımız bölgeleri korusunlar. Biz TSK'nın ve hükumetimizin arkasındayız. Başarılı çıkacağız" ifadelerini kullandı.

MHP'li meclis üyesi Orhan Büyü ise 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartında halen sorun yaşandığını belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasa çıkardı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı da bu konuda görevlendirdi. Herkes buna uymak zorunda. Ancak birçoğu kanunlara aykırı hareket ediyor. Bu konu kamu yöneticilerini kale almamaktır" dedi.

AK Partili Meclis Üyesi Selçuk Başyazıcı, 2016 yılının değerlendirmesini yaparak, "Yeni senenin ülkemiz için belediyemiz için ve hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Adapazarı Belediyesi olarak 300 bin nüfuslu bir şehirde köyden mahalleye dönen 54 mahallenin asfaltını bitirdik. Bu konuda ülkede 5 belediyeden biriyiz. Bu sene 60 bin ton asfalt, 20 kilometrelik yeni yol açtık. Cumhuriyet Mahallesi'nde örnek bir projeyi hayata geçirdik. Çocuklar için 26 yeni park ve Temalı Park olarak adlandırdığımız Şeker Mahallesi'nde bir park ile 15 adet spor parkı yaptık.2016 yılında orta hasarlı 3 orta hasarlı binanın yıkımı gerçekleştirdik. Kaçak yapının önüne geçmek için çok çetin bir mücadeleye girdik. Tüm bunlar bütçe istiyor. Bütçemizi ayarladık ve yıkımlara 2017 yılında da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaçak yapıyla mücadeleye tam destek verdiklerini kaydeden MHP'li meclis üyesi Erkal Etçioğlu, "Bu bölgede hakkı olmadığı halde kendine parsel ihdas edenler var. Bu konuda dik durmamız gerekiyor" dedi. Etçioğlu, Adapazarı sınırlarında Sakarya tabelalarının yer aldığını ifade ederek, "Burası bir ilçe. Sakarya il. Şehre girişte Sakarya yazıyor" diye konuştu.

Başkan Dişli, kaçak yapıyla mücadelede hızla ilerlediklerini belirterek, bu konuda meclisin verdiği desteğe de teşekkür etti. Başkan Dişli, ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili olarak, "Şu anda onlar misafirlerimiz. Kendi idarecileri tarafından katledilmelerini acıyla izliyoruz. Her şeyin başı eğitim onlar belki biizm insanımız kadar yetiştirilmiş olamayabilir. Yetersiz kalabilirler. Ötekileştirmememiz gerekiyor. Ülkelerine sağ salim dönmelerini sağlayalım. Yaşadıkları bu durumdan onlar da memnun değiller" şeklinde konuştu.

Başkan Dişli, devletin orta hasarlılar için 10 yıl süre verdiğini belirterek, "Ağır hasarlılar zaten hemen yıkıldı. Devlet orta hasarlılar için süre verdi. Son olarak belki ruhsata bağlanabilecek binalar varsa ruhsat verilsin denildi. Bizde Sakarya Üniversitesi'yle çalıştık. Son olarak yıkılması gereken 20-30 bina kaldı. Bina yıkımında encümen karar aldıkça biz yıkımı gerçekleştirdik" dedi.

11 günden maddesinin görüşüldüğü mecliste, Camili Mahallesi'nde bulunan 220 nolu caddenin Üniversite Caddesi, 227 nolu caddenin de Muhammed Safitürk isminin verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Son gündem maddesinde Belediyenin bir yıl önceki gelir ve giderleri ile hesap işlerinin denetimi için gizli oyla seçim yapıldı. Seçim sonucu komisyona Mehmet Ergül, Nazif Keskin, Yasemin Arın, Evren Çakırsoy ve MHP'li meclis üyesi Mehmet İr seçildi.

(BCT-BB)



02.01.2017 18:50:10 TSI

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