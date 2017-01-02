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Büyükşehir'den 80 tekerlekli sandalye dağıtımı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde engelli vatandaşa, ihtiyaçlara göre çeşitli özelliklerde 80 adet engelli tekerlekli sandalye dağıttı.

Akülü, klasik, manuel ve çocuk engelli tekerlekli sandalyelerin dağıtımı için Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde bir tören düzenlendi. Düzenlenen törene AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, STK temsilcileri, daire başkanları, şube müdürleri, engelliler ve engelli aileleri katıldı.

Törende engelliler adına bir konuşma yapan Ramazan Çuğlan adlı vatandaş, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Malatya'da engelleri aşma adına yapmış olduğu çalışmaları takdirle izlediklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

''Amacımız bütün engelleri kaldırmak''

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı konuşmada amaçlarının Malatya'daki bütün engelleri kaldırmak olduğunu belirterek, bunun da insan beyninden başlaması gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bütün yatırım ve hizmetlerin engellilere uygun bir şekilde yapıldığının altını çizen Başkan Çakır, "Engellilerimizin bütün hizmetlerden yararlanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta Yaşam ve Spor Merkezimiz olmak üzere, birçok alanda engellilerimizin de kurslara ve eğitimlere katılabildiği bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sanat Merkezimizde birçok sınıf ve atölyelerimiz var. 80'in üzerinde kurslarımız var. Birçok engellimiz bu kurslardan istifade ediyorlar. Bu çok önemli. Şu ana kadar 19 farklı kurs düzenledik. Engelli kardeşlerimiz katıldılar'' dedi.

Çakır konuşmasında ayrıca, engelliler için özel olarak dizayn edilen 3 engelli minibüsün yetersiz kaldığını belirterek, 1 adet daha engelli minibüsü alacaklarını söyledi.

''Standartlara uygun düşünülmüş''

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesine engellilere yönelik yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Şahin, bundan 15-20 yıl önce yapılan kaldırımların engellilerin geçişlerini rahatlatacak değil de sanki engel olacak şekilde dizayn edildiğini belirterek, özetle; "Belki geçitlerin onlara hiçbir zaman geçit vermediğini görüyorduk. Bugün hükümetimizin kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere onların dünyaya bakış açısıyla özellikle kurumlarımızı şekillendirmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Özellikle hükümetimizin yapmış olduğu bu sosyal devlet olma özelliği açısından yıllardır yapmış olduğumuz düzenlemelerle engellilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi gerekirken, bunları görmezden gelmemiz hiç kimseye yakışmaz. Biz elimizden geldiğince birçok alanda düzenlemeler yaptık. Özellikle devletimizin engellerin kaldırılması için yaptığı güzel çalışmalardan dolayı artık insanlarımız da engelli vatandaşlarımıza ciddi şekilde sahip olmaya çalışıyorlar. Engelliler daha önce aliye yük iken şimdi ailenin yükünü paylaşan engelli insanlarımız var. Sosyal devletin gereklerini yerine getiren hükümetimiz ile kurum ve kuruluşlarımız bunları yapıyorlar. Böyle bir şeyi Büyükşehir Belediye Başkanımız düşünmüş. Hepsini sıfır almışlar. 80 sandalyenin 40'ı akülü, diğeri düz. Ama bunların tümüne ihtiyaç var. Standartlara uygun düşünülmüş. Emeği geçenlere, teşekkür ediyorum. Allah önümüzdeki engelleri bizlere kaldırmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

''Gönülleri fetheden bir çalışma''

Son olarak konuşan AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediyesinin gönülleri fetheden bir çalışma olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Hükümet olarak birçok alanda reformlar ve değişimler yaptıklarını kaydeden Çalık, "Sağlıkta, Ulaşımda, Milli Eğitim de dahil olmak üzere yapmış olduğumuz bu değişikliklerle reformların belki de en önemlisi engelliler alanında yapmış olduğumuz çalışmalardı. 2002 öncesi Türkiye'sinde Anayasa'da Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğunu söyleyen madde sadece yazıda kalmıştı. Anayasa maddesi sadece, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir ibaresinden mevcuttu. Türkiye'de şu anda yüzde 12 engellimiz var. Yani 9 milyona yakın engellimiz var. Doğuştan, sonradan ve yaşa bağlı engellilerimiz var. Biz bunların tamamında engelleri ortadan kaldırmak için çok önemli düzenlemeler yaptık. 2005 yılından itibaren birçok yasal düzenlemeye imza attık. Bu yapmış olduğumuz yasal düzenlemeler öncelikle engellilerimizin maaş bağlanmasıyla bütün engelli kardeşlerimizin evlerinden, cadde ve sokaklara çıkmasına vesile oldu. Ailelerimiz engelin Allah'ın vermiş olduğu bir arıza olarak görmemeyi öğrendiler" şeklinde konuştu.

Akülü sandalyelerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, "Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız, engelli kardeşlerimizi, sokaklarda özgürce dolaşmalarını sağlayacak akülü sandalyelerle buluşturuyor. Bu vesile ile engelli kardeşlerimizin dualarını aldığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol tarafından akülü, manuel, klasik ve çocuk engelli araçları, sahiplerine teslim edilirken, duygulu anlar yaşandı.

(CÖ-BRN-Y)



02.01.2017 19:01:21 TSI

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