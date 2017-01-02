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Analig Masa Tenisi İl Seçmeleri yapıldı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi İl Seçmeleri yapıldı.

Yakınca Spor Salonunda yapılan müsabakalara elli iki sporcu katıldı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Şube Müdürlüğünün 2016 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi İl Seçmeleri yapıldı.

Yakınca Spor Salonunda yapılan müsabakalara elli iki sporcu katılırken, müsabakalar büyük bir heyecana sahne oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular ise şöyle oluştu:

Erkeklerde, Alp Buğra Kırşan birinci, Mehmet Akif Şahin ikinci, Mert Şerif Rüzgar üçüncü, Eses Salkım dördüncü oldu.

Bayanlarda ise İrem Tekin birinci, Sevde Türkmenoğlu ikinci, Gönül Aksu üçüncü, Ecem Dila Maraş dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda erkek ve bayanlarda ilk dörde giren sporcular, 21-22 Ocak'ta Malatya'da yapılacak grup müsabakalarında mücadele etme hakkı kazandı.

(MT-BRN-Y)



02.01.2017 19:02:31 TSI

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