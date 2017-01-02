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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Eflatun Cem Güney Memleketi Malatya'da Anıldı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 19:01
Eflatun Cem Güney Memleketi Malatya'da Anıldı
Eflatun Cem Güney Memleketi Malatya'da Anıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi ve İl kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Bir Varmış, Bir Yokmuş' adlı programda masalcı baba olarak bilinen geleneksel halk hikayeleri ve masal yazarı Eflatun Cem Güney vefatının 36. yılında anıldı. Program yoğun ilgi gördü.
Masalcı baba olarak bilinen geleneksel halk hikayeleri ve masal yazarı Eflatun Cem Güney vefatının 36. yılında memleketi Malatya'da anıldı. Battalgazi Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği program, Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Programa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Abdulvahap Şerefhanlı, Zafer Kırçuval, belediye birim müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Eflatun Cem Güney hakkında bilgiler vererek, "Biliyorsunuz somut kültür mirasımız var. Bu Anadolu toprakları on bin yıllık bir kültürel mirasa sahip. Hanlar, hamamlar, köprüler ve somut kültür mirasının yanı sıra bizim asli görevlerimizden biriside somut olmayan kültürel mirası korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Nedir bu somut olmayan kültürel miras, geleneklerimiz, göreneklerimiz. Biz toplum olarak aynı coğrafyada yaşayan insanlık olarak, bir arada yaşamanın ortak koşullarını belirleyen her türlü tavır, davranış ve kendi köklerimize, kendi medeniyetimize ait tüm somut olmayan izlerin adına topluca biz somut olmayan kültürel miras diyoruz. Masal bu toplum için çok önemli bir öğe. Masal kültürün gelecek kuşaklara taşınması içinde oldukça önemlidir" dedi.
-"Her şey her şeye bağlıdır, Her şeyden anlamayan bir şeyden anlamaz"
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da, kültürün önemine dikkat çekerek, "Bir memleketin anlamını ve değerini anlamız için memleketin edebiyatını, kültürünü, tarihini, coğrafyasını, geçmişini, geleneklerini, göreneklerini öğrenmeniz lazım. Göreceğiniz tahsilin hududu ne olursa olsun, her şeyden evvel doğup büyüdüğünüz memleketin kültürüyle hemhal olmayan bir mesleğin çıplak olduğunu, ham olduğunu ve ileride bir başarısının olmadığını göreceksiniz. İster fen bilimleri okuyun, ister sosyal bilimlerde eğitim alın, hangi eğitimi alırsanız alın, o memleketin kültürünü öğrenmediğiniz zaman mesleğinizde başarılı olma şansınız yoktur. Bir kimsenin, bir meslek erbabının o memleketin kültürünü, edebiyatını, gelenek ve göreneklerini bilmediğinde o meslek erbabının başarılı olma ihtimali yoktur. Sizin okullarda görmüş olduğunuz tahsil ve tedrisatla elde etmiş olduğunuz bilgiler en fazla yüzde 10'dur. En teknik konularda bile yüzde 20'ye varmaz. Geri kalan yüzde 80 bilgi genel kültür bilgisidir. Genel kültür bilginiz doğru örülmemişse suyu sokuya dök yine su, yine su olur. Onun için derim ki "Her şey her şeye bağlıdır. Her şeyden anlamayan bir şeyden anlamaz. Bu ifade uzmanlık eğitimine karşı çıkma olgusu da değildir" ifadelerine yer verdi.
-"Battalgazi önemli kültür hareketlerine sahne olmuştur"
Gürkan'ın yaptığı konuşma sonrası Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi, geleneksel halk hikayeleri ve masal yazarı Eflatun Cem Güney hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Deniz, konuşmasında "Malatya Anadolu'daki önemli kültür merkezlerinden bir yerdir. Bu coğrafyanın o günkü merkezi tabi ki Eskimalatya, bugün Battalgazi ilçemizin bulunduğu bölge. Onun dışında tarihi ipek yolundaki önemli yerleşim yerlerinin hemen hemen tümü çok önemli kültür hareketlerine sahne olmuştur" diyerek, Eflatun Cem Güney hakkında bilgiler verdi.
(MT-BRN-Y)

02.01.2017 19:04:54 TSI
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