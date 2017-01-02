YEREL HABERLER / BOLU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bolu Valisi Aydın Baruş'tan teröre tepki

Bolu Valisi Aydın Baruş'tan teröre tepki



Bülent Velioğlu

BOLU (İHA) - Bolu Valisi Aydın Baruş, "Bu saldırının esas amacı ülkemizdeki huzuru bozmak. Terör örgütleri vatandaşlarımızın moralini bozarak sosyal hayatı etkilemek istiyorlar. Bu terör saldırılarında biz millet olarak dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz" dedi.

İstanbul Ortaköy'de eğlence merkezine yönelik düzenlenen terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybetmesi ve 60 kişinin yaralanması sonrasında Bolu Valisi Aydın Baruş, saldırıların Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğu imajını vermek ve huzuru bozarak sosyal hayatı olumsuz etkilemek için yapıldığını söyledi.

Vali Baruş, "Maalesef 39 insanımızı kaybettik. Menfur saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Bu insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırının esas amacı da tabi ki ülkemizdeki huzuru bozmak. Vatandaşımızın moralini bozarak da sosyal hayatı etkilemek. Ülkemiz güvensiz bir ülke imajı vermek. Bu terör saldırılarında biz millet olarak dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz. Bunlardan korkarak da sosyal hayatımızı sekteye uğratamayız" diye konuştu.

(BV-İÇ)



02.01.2017 19:24:10 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER