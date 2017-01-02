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Uşak'ta korkutan ev yangını



(Fotoğraflı)



Çağlayan Çetin

UŞAK (İHA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evin bacasından çıkan yangında ev tamamen yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Eşme ilçesi Şehitalibey Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sultan Tongul'a (76) ait ahşap ev yanarak kül oldu. Sultan Tongul ısınmak için sobayı yaktı ve bir müddet sonra bacadan sıçrayan kıvılcımların ahşap olan tavanını tutuşturduğunu gördü. Yaşlı kadın kendisini zorlukla evin dışına atarken, yangını gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmelerine rağmen yaşlı kadının evi yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ÇÇ-MB-Y)



02.01.2017 22:44:30 TSI

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