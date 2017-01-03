YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Taksi kültürü boyama kitabıyla anlatılacak

Taksi kültürü boyama kitabıyla anlatılacak



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ve Zeytinburnu Belediyesi, şoförle yolcu arasında yaşanan problemlere çözüm bulmak amacıyla taksi kültürünü anlatan boyama kitaplarını dağıtmaya başladı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ve Zeytinburnu Belediyesi, son dönemlerde psikologların özellikle konsantrasyonu sağlamak ve stresle başa çıkmak için önerdiği boyama kitaplarını taksi kültürünü yeniden hayata geçirmek için taksilerde dağıtmaya başladı. Ücretsiz olarak dağıtılan kitap, "Beyefendi Taksicinin Misafir Ağırlama Kültürü" ve "Taksi Müşterisinin Taksi Kullanma Kültürü" olmak üzere iki bölümden oluşuyor.



Beyefendi taksici nasıl misafir ağırlar?

Kitapçıkta taksicilerin ve müşterilerin hakları yazı ile belirtilirken öğrenmeyi daha kalıcı kılmak için yan sayfalarda konu ile ilgili boyama alanları bulunuyor. Şimdilik taksi duraklarında dağıtılan ve taksi ceplerine konulan psikolog onaylı kitap, talep üzerine müşterilere ve şirketlere ücretsiz olarak ulaştırılacak. Diğer yandan kitapçık turistlere de yardımcı olabilmek amacıyla Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça olarak hazırlandı.



"Toplum olarak ihtiyacımız vardı"

İTEO Başkanı Yahya Uğur, psikolog onaylı proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaptığımız çalışmalar üzerine toplum olarak stres bozukluğu ile karşı karşıya olduğumuzu tespit ettik. Bu sebeple hem stresi azaltmaya hem de taksi ile yolculuk kültürünü yaşatmaya yönelik bir kampanya başlattık. Pilot uygulamasını Zeytinburnu Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz bu kitapçıklarla hem çocuklarımızın taksi kültürünü öğrenmesini, hem de taksi müşterilerinin yolculuğu esnasında dikkat etmeleri gereken hususları belirttik. Aynı durum taksicilerimiz için de geçerli. Bütün gün trafik sıkışıklığında stresle mücadele ederken taksiye dört kişiden fazla binilip binilmeyeceği konusunda tartışmaya da girmek zorunda kalan meslektaşlarımız bu ve benzeri kuralları bu kitapçıkta bulabilecek. İstanbul'daki tüm belediyelerimizle birlikte, bu ve benzeri projeler aracılığıyla toplum olarak yaşadığımız sürece olumlu katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

(HB-ÖK-Y)



03.01.2017 08:57:17 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER