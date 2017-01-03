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İl Özel İdaresi Binası'nın Emniyet Müdürlüğü'ne verilmesi mecliste tartışıldı



(Fotoğraflı)



Resul Yanbul

GİRESUN (İHA) - Giresun İl Genel Meclisi 2017 yılı birinci toplantısı valilik konferans salonunda yapıldı.

Meclis toplantısında İl Özel İdaresi tarafından yapılan hizmet binasının geçmişte bir şirkete 5 yıldızlı otel yapılması için verilmesi ve binayı alan şirketin ekonomik sebeplerden dolayı anlaşmanın iptal edilmesi talebi görüşüldü. Anlaşmanın iptali sonrası ise Emniyet Genel Müdürlüğü'ne satılması veya arsa karşılığı takas edilmesi görüşülerek konu İmar komisyonu, AR-GE Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu'na oy birliği ile sevk edildi.

İl Genel Meclis Başkanı Mürşit Gürel, gündemin 5. Maddesi olan, İl Merkezi Teyyaredüzü mahallesinde bulunan İl Özel İdaresi'ne ait taşınmazın bir şirkete 30 yıllığına müstakil ve daimi şekilde inşaat hakkı verildiğini ama söz konusu şirketin hakkında feragat etmesi istediğini talep ettiğini söyledi. Daha önce protokollerin imzalandığı ama ekonomik sebeplerinden dolayı iptal talebi olduğunu belirten Gürel, "İl Özel İdaresi'ne ait binanın hem arsasını hem de binasını üst kullanım hakkıyla birlikte bir şirkete devredilmesi kararlaştırılmıştı. Maalesef 2016 yılında tesisin inşaatının başlaması beklenirken bazı ülke genelinde ve dünyada gelişen olaylar ekonomiyle ilgili sıkıntı oluşturabileceğinden başka yatırımlarının olduğunu yakın gelecekte de buraya başlayamayacağını ifade ederek idareden bu taleplerinin iptalini talep etti" dedi.

Konuya ilişkin söz alan CHP Bulancak İl Genel Meclisi üyesi Ömer Mustafa Yılmaz, bir yanlıştan dönüldüğünü ifade etti.

Özel İdare'nin yapmış olduğu Teyyaredüzü'ndeki 11 katlı binayla ilgili mecliste birçok tartışmaların daha önce yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Giresun'a 5 yıldızlı otel yapılması için desteğimiz sürüyor. Bu binanın yapımı ve gelişmesi konusundaki eleştirimizin de aynı şekilde devam ediyor. Burada 30 yıllık süre konusunda mecliste birçok tartışmalar yapıldı ama işin özü şudur; 'Yanlışın neresinden dönülürse kardır' mantığı ile bu işletmeye verilmesi için her türlü imar değişikliği yapıldı, her türlü kolaylıklar sağlandı. Bu bina yapıldıktan sonra otel olsun diye daha yapılmayan şey kalmadı ama ne acıdır ki şimdi vazgeçtik deniliyor" ifadelerini kullandı.

"Bir sonraki maddede Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verilmesi görüşülecek" diyen Yılmaz, "Daha önce bu meclisten 'Hesapsız kasap elinde kalır masat' demiştim. 2 yıldır çürüyen bir bina o kadar yapılan bir yatırım, hesapsızca yapılan bir işlem, defalarca yapılan görüşmeler hem mecliste, hem bürokraside, hem siyasette bir yapılan yanlış ile yıllarca Giresun kaybetti. Çürümeye terk edilen bina en azından bundan sonra kurtulacak, bunu böyle düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Özel İdare Binası'nın İl Emniyet Müdürlüğü'ne satılması oy birliği ile komisyona sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası için konunun gündeme geldiğini kaydeden Gürel ise sözlerine şöyle devam etti:

"İl Emniyet Müdürlüğü'nün Giresun'a yatırım projesi vardı, yeni bir emniyet müdürlüğü binası yapmak için ve bu olay gündeme bu şekilde geldi. Yeni bina olarak burayı kullanalım bunla ilgilide çocuk şube, çevik kuvvet vesaire gibi dağınık birimleri tamamını bir yerde toparlama arzusu ile İçişleri Bakanlığı'na talepte bulunuluyor ve olur geliyor. Bizim şuanda burada ki gündeme getirme sebebi şu, Cuma gününe kadar bu tartışılsın, konuşulsun, böyle bir talep var. İmar komisyonu, AR-GE komisyonu hatta Plan Bütçe Komisyonu'nun da içinde bulunduğu bir komisyon bu hafta bu konuyu detaylı bir şekilde ilgili kurumlarla görüşerek baksınlar. İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Müdürlüğü'nün yatırımıyla alakalı geçen seneden çıkmış bir ödeneği var. Bedeli karşılığında binayı satın alma gibi bir istemi var gerekirse çeşitli arsalarla takas edilmesi vesaire gibi talepleri var. Bunların resmi görüşmelerin bitmediği için komisyona verelim arkadaşlar. Bunu inceleyip baksınlar. Bunu gerekirse Cuma günü oylamamız gerekirse oylarız."

(RY-ÖS-Y)



03.01.2017 09:09:19 TSI

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