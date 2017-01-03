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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Oltulu doğaseverler doğaya yem bıraktı

03 Ocak 2017 Salı, 09:06
Oltulu doğaseverler doğaya yem bıraktı
Oltulu doğaseverler doğaya yem bıraktı

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltulu Doğaseverler, ilkbaharda ekmiş oldukları tarladan elde ettikleri arpayı doğadaki kuşlara için bıraktı.
Ağır geçen kış şartlarından ötürü doğada yiyecek bulmakta zorluk yaşayan kuşları unutmayan Oltulu Doğaseverler, kendi elleriyle doğaya yem bıraktı.
Oltu'ya bağlı Ünlükaya Köyü Damlıca Deresindeki Yaban Hayatını Koruma Sahasına yem bırakan Doğaseverler Grubu Başkanı Osman Aslan, yaban hayatının ilçenin bir zenginliği olduğuna vurgu yaparak, "Tüm ülke geneli olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesinde de kış bayağı bir ağır geçmekte. Bizlerde ilkbaharda bir arkadaşımızın tarlasına ekmiş olduğumuz arpayı, doğada yiyecek bulmakta ve beslenme de zorluk çeken keklik ve diğer kuşlar için dağlara çıkıp onların yaşam alanlarına bıraktık. Bu faaliyetimizi geçen yıl da aynı şekilde gerçekleştirmiştik. Daha da etkin bir hale getiriyoruz. Bütün doğaseverlerin bu zorlu kış koşullarında yaşamaya çalışan doğadaki hayvanlara yardım etmek amacıyla imkânları nispetinde yiyeceklerinden arta kalanları götürüp bırakarak onlara destek olmaları mümkün. Bu tür girişim ve faaliyetler bizleri çok memnun eder, sevindirir" diye konuştu.
Doğasever Muharrem Kalyon ise ilkbaharda ekip sonbaharda hasat ettikleri arpayı yaban hayatına katkı sağlamak için Damlıca Deresindeki Yaban Hayatını Koruma Sahasına getirdikleri belirterek, "Ağır kış şartlarından ötürü toprak zemini donmuş durumda. Özellikle kuşlar toprağı eşeleyerek yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Biz doğaseverlerde kuşların rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlere bu arpaları bırakıyoruz. İnşallah faydalı olmuşuzdur." dedi.
Özellikle kanatlı hayvanların eksi 25-30 derecede büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Doğasever İbrahim Ekinci de, "Bu faaliyetimizi her yıl rutin bir şekilde yapıyoruz. Yaban hayatına destek olmak bir duyarlılık olayıdır. Buraları yaşanabilir kılan unsurlardan biri de bu yaban hayatıdır. Karınca kararınca herkesin bu olayı sahiplenmesi gerekir. Umarım bu faaliyetimiz amacına ulaşmıştır." şeklinde konuştu.
(DMA-AA-Y)

03.01.2017 09:10:20 TSI
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