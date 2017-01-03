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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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MÜSİAD Şube Başkanı Akdeniz asgari ücreti değerlendirdi

03 Ocak 2017 Salı, 09:08
MÜSİAD Şube Başkanı Akdeniz asgari ücreti değerlendirdi
MÜSİAD Şube Başkanı Akdeniz asgari ücreti değerlendirdi
- 2017 yılı asgari ücretin Bin 404 lira olarak açıklanmasının ardından MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sayim Akdeniz, hükümetin geçen yılki desteğinin devam ettirmesini beklediklerini açıkladı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sayim Akdeniz yeni asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada yılsonu enflasyon beklentisine uygun olan artışın makul bir artış olduğunu, hükümetin geçen yıl işverene sağladı desteğin devam etmesini istedi.
Asgari ücretin 2017 yılı için yaklaşık yüzde 8 artış ile net Bin 404 TL, brüt Bin 777,5 TL olarak belirlendiği açıklandı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi Başkanı Sayim Akdeniz açıklanan asgari ücret ile ilgili yazılı değerlendirme yaptı. Akdeniz yeni asgari ücretin hayırlı olmasını dileyerek, işverene verilen ek desteklerin devam etmesi durumunda, yaklaşık yüzde 8'e tekabül eden bu artışı olumlu bir gelişme olarak gördüğünü belirtti.
MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Akdeniz değerlendirmesinde, "Hatırlanacağı gibi 2016 yılında asgari ücrette ciddi bir iyileştirilme yapılmış ve % 30 oranında ciddi bir iyileştirme yapılmış ve net Bin 300 TL olarak belirlenmişti. Sadece Bin TL asgari ücreti etkiliyor gibi görünse de, o tarihe kadar hem Bin ve Bin 300 TL arasında ücret alanları, hem de Bin 300 TL'nin üzerinde ücret alanları da kademeli olarak etkileyen bu artış, işverenlere beklenmedik bir maliyet getirmişti. Ancak hükümetimizin ek destekleri ile işverenin yükü nispeten hafifletilmişti. Bugün, asgari ücretin 2017 yılında yüzde 8'lik artışla net olarak Bin 404 TL olacağı açıklandı. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, işverene 2016 yılında uygulanan 100 TL tutarındaki desteğin 2017 yılı boyunca da devam edeceğinin müjdesini vermişti. İş alemi olarak, bu desteğin devam edeceğine yönelik Bakanlar Kurulu kararını bekliyoruz. Elbette, çalışanlarımızın daha iyi maddi koşullar altında çalışmasını bizler de arzu ediyoruz. Ülkemizin koşulları göz önüne alındığında, yüzde 7-7,5'luk yılsonu enflasyon beklentisine uygun olan bu zam oranı, makul bir artış olarak değerlendirilebilir" dedi.
(BT-İK)

03.01.2017 09:12:29 TSI
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