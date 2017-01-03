03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

vden kaçan karısının sevgilisi tarafından sokak ortasında bıçaklandı

03 Ocak 2017 Salı, 09:23
vden kaçan karısının sevgilisi tarafından sokak ortasında bıçaklandı
Evden kaçan karısının sevgilisi tarafından sokak ortasında bıçaklandı

(Fotoğraflı)

Veysel Karahan
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli İlçesinde fırıncılık yapan evli ve 2 çocuk babası Turan A., evden kaçan eşinin yasak ilişki yaşadığı sevgilisi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.
Edinilen bilgiye göre; çalıştığı fırına gitmek için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkan Turan A., kavşakta araba beklediği sırada, bıçaklandı. Olay yerine çağrılan ambulans yardımıyla hastaneye kaldırılan, Turan A. ölümden döndü. Polis ekipleri olayın gasp olduğu yönünde hareket ettikleri sırada, hastanede tedavi gören Turan A.'nın ilk ifadesi gerçeği ortaya çıkardı. Turan D. isimli bir şahsın kendisini bıçakladığını ve yanında da 10 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu karısının da bulunduğunu söyleyen talihsiz adam, yaşanan durumu ihanet olarak değerlendirdi.

1 ay önce evden kaçmış
2 çocuk babası Turan A., karısı Sultan A. tarafından 1 ay önce terk edildi.Giderken de çocuklarının geleceği için hazırladığı paraları da yanında götüren kadına bir daha ulaşılamadı. Evdeki paraları götürdüğü için, emniyete giden Turan A. karısından şikayetçi oldu. Şikayeti geri çekmesi için Turan A. karısının sevgilisi tarafından baskı ve tehdide maruz kaldı. Çocukları ve kocasını terk eden Sultan A. sevgilisiyle geçen gece plan yaparak, Güzelköy'de ki işine gitmek için evinden çıkan Turan A.'yı takip altına aldı. Araba beklediği sırada, talihsiz adamın boğazına bıçak dayayan öfkeli sevgili "karından şikayeti geri çekeceksin yoksa seni öldürürüm" diye tehditler savurdu. Çıkan arbedede Turan A. sağ ve sol bacağından bıçaklandı. Çevreden geçenlerin bağırış sesiyle Sultan A. ve Turan D. olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaşananlar karşısında hayatının şokuyla karşılaştığını belirten Turan A., "Bu bana yapılan şerefsizliktir. Yıllar boyunca çocuklarımın anneliğini yapan kadın nasıl olurda böyle ihanet eder. İkisi de sürünsünler. Yargımıza güveniyorum, adalet gerekeni yapacaktır" dedi.
Polis ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma yürütürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
(VK-MB-Y)

03.01.2017 09:26:42 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Buharkent'te ev tipi zeytin yapma ve tatlandırma sergisi
YEREL

BUHARKENT'TE EV TİPİ ZEYTİN YAPMA VE TATLANDIRMA SERGİSİ
Kuru soğan üretim rekoru kırdı
YEREL

KURU SOĞAN ÜRETİM REKORU KIRDI
Aydın'da güvenli motosiklet sürüş eğitimi gerçekleşti
YEREL

AYDIN'DA GÜVENLİ MOTOSİKLET SÜRÜŞ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ
Süleyman Algün; &quot;Sanırım KOSGEB özür dileyecek&quot;
YEREL

SÜLEYMAN ALGÜN; "SANIRIM KOSGEB ÖZÜR DİLEYECEK"
Aydın'da refakatçi kadına taciz iddiası
YEREL

AYDIN'DA REFAKATÇİ KADINA TACİZ İDDİASI
Başkan Çerçioğlu yeni yılın ilk gününde Çakırbeyli Pazarını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE ÇAKIRBEYLİ PAZARINI ZİYARET ETTİ
Nazilli'den mazlumlara yardım eli uzanmaya devam ediyor
YEREL

NAZİLLİ'DEN MAZLUMLARA YARDIM ELİ UZANMAYA DEVAM EDİYOR
Nazilli'de 9 bin metrekare yol yenilendi
YEREL

NAZİLLİ'DE 9 BİN METREKARE YOL YENİLENDİ
&quot;Dur&quot; ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı
YEREL

"DUR" İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL POLİS ARACINA ÇARPTI
Bölgenin en eski ve en büyük deve güreşi Germencik'te yapılacak
YEREL

BÖLGENİN EN ESKİ VE EN BÜYÜK DEVE GÜREŞİ GERMENCİK'TE YAPILACAK
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bir ayda 5 bin izleyiciye ulaştı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU BİR AYDA 5 BİN İZLEYİCİYE ULAŞTI
Bademcik ve geniz eti rahatsızlıkları hangi durumlarda tehlikeli
YEREL

BADEMCİK VE GENİZ ETİ RAHATSIZLIKLARI HANGİ DURUMLARDA TEHLİKELİ
Aydınspor 1923'te Gürpınar dönemi
YEREL

AYDINSPOR 1923'TE GÜRPINAR DÖNEMİ
AYSO'dan Aydın ihracatına eğitim desteği
YEREL

AYSO'DAN AYDIN İHRACATINA EĞİTİM DESTEĞİ
Cezaevi Firarisi Uygulama Noktasında Yakalandı
YEREL

CEZAEVİ FİRARİSİ UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI
Söke'de 2016 yılında 922 nikah kıyıldı
YEREL

SÖKE'DE 2016 YILINDA 922 NİKAH KIYILDI
Aydınlı öğrenciler mesleki eğitimde engellileri aşarak Avrupa'ya gidecek
YEREL

AYDINLI ÖĞRENCİLER MESLEKİ EĞİTİMDE ENGELLİLERİ AŞARAK AVRUPA'YA GİDECEK
Söke'de yeni kimler için başvurular alınmaya başlandı
YEREL

SÖKE'DE YENİ KİMLER İÇİN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI
Başkan Özakcan yeni yıla Öztürk çiftinin evinde girdi
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN YENİ YILA ÖZTÜRK ÇİFTİNİN EVİNDE GİRDİ
Yılın ilk Güreşi İncirliova Arenası'nda Yapıldı
YEREL

YILIN İLK GÜREŞİ İNCİRLİOVA ARENASI'NDA YAPILDI
Koçarlı DEKE toplantılarına dağ köylerinde devam ediyor
YEREL

KOÇARLI DEKE TOPLANTILARINA DAĞ KÖYLERİNDE DEVAM EDİYOR
Gençler, yaşlı gündüz bakımevinde konser verdi
YEREL

GENÇLER, YAŞLI GÜNDÜZ BAKIMEVİNDE KONSER VERDİ
Egeli ihracatçılar 2016 yılında yoğun günler yaşadı
YEREL

EGELİ İHRACATÇILAR 2016 YILINDA YOĞUN GÜNLER YAŞADI
Öz; &quot;79 milyonun Cumhurbaşkanlığı sistemini destekleyeceğine inanıyorum&quot;
YEREL

ÖZ; "79 MİLYONUN CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ DESTEKLEYECEĞİNE İNANIYORUM"