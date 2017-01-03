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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Süper beyinlere yer aranıyor

03 Ocak 2017 Salı, 09:24
Süper beyinlere yer aranıyor
Süper beyinlere yer aranıyor
- Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim veren ve TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Okulu binasında eğitimlerini sürdüren Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri için kalıcı bir bina aranıyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Bekir Tosun
Kamera : Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla´da ilk defa bu yıl öğrenci kabul eden ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim veren Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri için yeni bina arayışları başladı. Muğla genelindeki okullarda yapılan testler sonrası seçilen 60 üstün zekâ ve üstün yetenekli öğrencinin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezini AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti İl başkanı Kadem Mete ziyaret ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de ziyarette hazır bulundu.
İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflarda öğretmenlerin genel zihinsel yetenek, müzik ve resim alanlarında aday göstermesi ve ardından devam eden seçim süreçleri sonrası tespit edilen üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrenciler TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulunun en üst katında eğitimlerini sürdürüyor. Seçilen öğrenciler lise son sınıfa kadar Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim alacaklar.
Hafta için Menteşe ilçesindeki öğrenciler, hafta sonu da Fethiye, Datça, Marmaris ve Bodrum'a kadar her ilçeden gelen öğrencilerin çalışmalarını yerinde gören AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Eğitime yapılan yatırım en iyi yatırımdır. AK Parti olarak bu çocuklarımızın daha iyi şartlarda ve daha iyi koşullarda eğitim imkânı sağlanması için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Okulumuz bu yıl eğitim ve öğretime başladı. Bu çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için binaya, malzemeye ihtiyaç var. Bunların sağlanması için gerekli desteği vereceğiz. Öncelikle fiziki şartları iyileştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için ilk etapta kalıcı bir binaya ihtiyacımız var. Bu çocuklarımız lise son sınıfa kadar okullarının haricinde akşamları ve Cumartesi Pazar günleri eğitim alacak. Bina problemini çözdükten sonra içinin doldurulması daha kolay. Ama öncelikle yeni ve kalıcı bir bina ihtiyacını gidermemiz gerekiyor" dedi.
(BT-İK)

03.01.2017 09:28:14 TSI
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