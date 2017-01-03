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Süleyman Algün; "Sanırım KOSGEB özür dileyecek"



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, KOSGEB'in kredi konusunda yaşanan hatayı düzeltmesi ve acilen kaynak oluşturarak sanatkarların bu imkandan faydalanması gerektiğini belirtti.



Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, yaptığı açıklamada; "Esnaf ve sanatkara sıfır faiz 50 bin lira bir yıl ödemesiz 36 ay vadeli kredi vereceğiz diyen hükümetimize teşekkür etmiştim ve amacına ulaşması konusunda dikkat çekmiştim. Sistem üzerindeki kayıtlar esnaf ve sanatkarlar için doğru sonucu vermez aslında bunu herkes biliyor ama nedense bu verilerle doğruya ulaşmaya çalışmayı anlamış değilim. Şu an kullandığınız yöntem ve sistem bir nevi hükümete ve ilgililere zor duruma düşürmektedir. Kredi almaya hak edenlere mesajla bilgilendirildiğini öğrendik. Sanırım tamamına bu mesaj gitmiştir en azından öyle varsayıyoruz. KOSGEB Başkanı mikrodan yukarı doğru bir sıralama olacak demişti ama şu ana kadar aldığımız bilgiler orta boy işletmelerden aşağıya doğru yapıldığı kanaati oluştu inşallah yanılırız. Aydın Marangozlar Odası üyelerine ısrarla 'müracaat edin' dememize rağmen 'Başkanım bize bu krediye vermezler' diyerek müracaat etmeyen üyelerimiz haklı duruma geçmiştir" dedi.



Kendi odasına üye sanatkarların durumu hakkında da bilgi veren Algün, "Müracaat eden toplam 5-6 üyemizden herhangi birine bu krediden faydalanacağı mesajı gitmemiştir. Hükümetimiz ve KOSGEB Başkanlığı derhal bu hatayı telafi etmeli. Eğer uyarı ve tepkilerimizde haklı olduğumuza inanıyorlar ise özellikle sanatkarlardan özür dilemeli ve acilen kaynak oluşturarak sanatkarların bu krediden faydalanması sağlanmalıdır. Bugüne kadar ödeyemeyeceği vergi ve SGK yükü altında ezilmiş, borçlarını yapılandırmış ve aile geçiminde zorluk yaşayanların yükünün hafifletileceğini düşünürken hayal kırıklığı yaşadık diyebiliriz. Bir taraf malını mülkünü satıp devlete olan borçlarına öderken bir taraftan ihtiyacı olmayana 'Senin durumun iyi daha çok kazan' diyerek kredilendirmek doğru değildir" diye konuştu.

(MB-Y)



03.01.2017 09:30:37 TSI

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