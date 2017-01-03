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Adana'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi



ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan, Çukurova, Ceyhan, Kozan, Aladağ, Yüreğir ve Karaisalı ilçelerinde perşembe günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Ocak Perşembe günü, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar 75364 sokak ile Çiçekköy Sitesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında, Çukurova İlçesi 100.Yıl Mahallesi 85331, 85341, 85351 ve 85385 sokaklara 13:00-17:00 saatleri arasında, Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet, Büyükkapılı ve Herekli mahallelerine 09:00-12:00 saatleri arasında, Aladağ ilçesi Karahan, Kışlak ve Gökçeköy mahallelerine 07:30-17:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Ceyhan İlçesi Gazi Osman Paşa ve Sarısakal mahalleleri 08:30-17:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Postkabasakal, Akdam, Enizçakırı, Akarca, Salmanlı, Gökgöz, Kızlarsekisi, Ergenuşağı, Işıkkaya, Marankeçili ve Kalkumaç mahalleleri 07:30-17:30 saatleri arasında, Karaisalı ilçesi Merkez Boztahta, Barakdağ, Çukur, Çevlik, Gildirli, Nergizlik, Karakılıç, Gülüşlü, Aşağıyirikler, Aşağıbelemedik, Beydemir, Maraşlı, Hacılı, Çorlu, Eğlence, Torunsolaklı, Hacımusalı, Çatalan, Sarımehmetli, Ömerli, Sarıkonak, Karahasanlı, Bekirli, Körüklü, Nuhlu, Tatık, Çocuklar ve Etekli mahalleleri ile Çakıt Hes, Ahmetli Hes, ASKİ Su Pompası, Turkcell GSM Baz İstasyonu ve Vodafone GSM Baz İstasyonu 05:00-07:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

(UMT-Y)



03.01.2017 09:42:50 TSI

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