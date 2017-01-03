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Mersin'de elektrik kesintisi



MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Ocak Perşembe günü, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi 63162 ve 6396 sokaklar ile 138. Cadde 09:00-10:00 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Gaziler, Bağlar, Ergenekon ve Altaylılar mahalleleri ile Turan Caddesi, Gazipaşa Bulvarı, 0228, 0245, 0247, 0240, 0242, 0226, 0201, 0205, 0203, 0212 ve 204 sokak 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

(UMT-Y)



03.01.2017 09:43:37 TSI

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