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Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi



HATAY (İHA) - Hatay'ın Belen, İskenderun, Antakya, Dörtyol, Defne ve Samandağ ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Ocak Perşembe günü, Belen ilçesi Sarımazı mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Şirince, Havuzlar ve Karaali Bölüğü mahalleleri 09:00-15:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Kurtderesi ve Mağaracık mahalleleri 09:00-15:00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Numune Evler, Özerli, Karakese ve Konaklı mahalleleri 00:15-08:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 424, 475 ve 477 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Ermercan Caddesi ve 277 sokağa, Pirireis Mahallesi 146 sokağa, Esentepe Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'ne, Süleymaniye Mahallesi 39 sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

(UMT-Y)



03.01.2017 09:44:33 TSI

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