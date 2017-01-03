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Pursaklar'da tonlarca kar nakli yapıldı



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Başkent'in rakımı en yüksek ilçelerinden biri olan Pursaklar'da 30 santimi geçen kar birikintisine karşı belediye ekipleri cadde ve sokaklardan tonlarca kar taşıdı.

Üç gün süre ile aralıksız kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, Pursaklar Belediyesi karla mücadelede büyük bir sınav verdi. İlçe genelinde 30 santimi geçen kar kalınlığına karşı tuzlama, küreme ve kar taşıma işlemleri yapıldı. İş makineleri ve kamyonlarla tonlarca kar taşıyan ekipler, cadde ve sokakları açık tuttu. Fen İşleri Müdürlüğünden 90 ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden 50 personel üç vardiya halinde mesai yaptı. İlçedeki okullar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcayan Pursaklar Belediyesi ekipleri Yavuz Bulvarı, Belediye Caddesi, Gülyazı Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Emek Caddesi, Saray, Altınova, Sirkeli Mahalleleri gibi kritik noktalarda ulaşımın aksamasının önüne geçti. Günlük yaşamı kolaylaştıran Pursaklar Belediyesi kar küreme ve nakil çalışmalarına devam ediyor.

(AS-MK-Y)



03.01.2017 09:44:39 TSI

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