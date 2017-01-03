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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Emniyette atama heyecanı

03 Ocak 2017 Salı, 09:46
Emniyette atama heyecanı
Emniyette atama heyecanı

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Emniyet Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 2. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ederek Malatya'ya atanan Harun Özdemir'e teşekkür plaketi takdim etti.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı ve sevilen müdürlerinden Harun Özdemir 2. sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Harun Özdemir, terfiden Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine atandı.
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın Malatya iline atanan Müdür Harun Özdemir'e yeni rütbesinde ve görevinde başarılar diledi. Aydın, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve geçmiş hizmetleri için Özdemir'e teşekkür ederek plaket takdim etti.
(HLD-MEF-Y)

03.01.2017 09:49:33 TSI
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