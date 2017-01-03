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Nevvar Salih İşgören Vakfı'dan polis çocuklarına destek



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İZMİR (İHA) - Nevvar Salih İşgören Vakfı'nda hayır işleri devam ediyor. Daha önce birçok defa emniyet ile ortak çalışma gerçekleştiren vakıf, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile eğitim konusunda yeni bir işbirliğine gidiyor. Nevvar Salih İşgören Vakfı, bu çerçevede 120 emniyet mensubunun çocuğuna eğitim yardımında bulunacak.



Nevvar Salih İşgören Vakfı, 120 polis çocuğuna eğitim desteğinde bulunacak. Bu birlikteliğin resmiyet kazandığı protokol, İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Gökmen Akçal ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Protokol Görevlisi Ayşe Erbenlioğlu'nun Nevvar Salih İşgören Vakfı'nı ziyaretinde Akçal ve Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun tarafından imzalandı. Akçal, vakfın geçmişte de emniyete önemli destekleri olduğunu belirterek, "Emniyet Müdürümüz Sayın Hüseyin Aşkın'ın teşvikleriyle ve Nevvar Salih İşgören Vakfı'nın desteği ile 120 emniyet mensubunun çocuğu yeni dönemde eğitim yardımı alacak. Her şeyin başı eğitim olduğuna göre vakfımızın bu desteğini çok anlamlı buluyoruz. Nevvar Salih İşgören Vakfı'na bu hassasiyetlerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun da, ülkemizin son derece hassas bir dönemden geçtiğini, bu süreçte herkesin emniyet güçlerinin yanında olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Nevvar Salih İşgören Vakfı olarak Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'ın teşvikleriyle eğitim çalışmalarımıza bu dönemde daha da ağırlık verdik. İzmir'de emniyet müdürlüğü ve polis çocuklarıyla ilgili bundan önce pek çok projeyi hayata geçirmiştik; şimdi bunlara bir yenisini daha ekliyoruz. İmzaladığımız bu protokol ile 120 emniyet mensubunun çocuğuna eğitim yardımında bulunacağız. Bu işbirliğinin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan İzmir Emniyet Müdürümüz Hüseyin Aşkın ve Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Gökmen Akçal'a da teşekkür ediyoruz."

(CA)



03.01.2017 09:52:34 TSI

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