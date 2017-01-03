YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özaltun'dan kar temizliği yapan ekiplere teşekkür yemeği

Özaltun'dan kar temizliği yapan ekiplere teşekkür yemeği



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'de yaklaşık 10 gündür kar temizliği yapan çalışanlarla verdiği yemekte bir araya geldi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nden Taşköprü Aile Çay Bahçesi'nde verilen yemeğe, Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Beyşehir Müdürü Ali Özdemir, birim müdürleri ile ilçe genelinde kar temizliği çalışmalarını ortaklaşa olarak yürüten Beyşehir Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi 4.Bölge Şefliği, KOSKİ Beyşehir Müdürlüğü ile kiralık iş makinesi desteğinde bulunan özel firmada çalışan personel katıldı.

Belediye Başkanı Özaltun, yemekte yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı noktaları gibi Beyşehir'e de son yılların en fazla karının yağdığını söyledi. Kendisinin de ömründe ilk kez bu kadar kar yağışı gördüğünü vurgulayan Özaltun, aylardır yağmur duasına çıkarak beklenti içerisine girdikleri kar rahmetine kavuştuklarını ve buna şükrettiklerini söyledi. Yöre olarak beklentilerinin çok çok üzerinde bir kar yağışı aldıklarını anlatan Özaltun, bunun zaman içerisinde devamını da beklediklerini dile getirdi. Son yağışların Beyşehir Gölü su seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacağını ve bundan dolayı da ayrıca sevindiklerini vurgulayan Özaltun, sözü Beyşehir'de günlerdir devam eden yağışın ardından başlatılan ve günlerdir aralıksız olarak devam eden kar temizliği çalışmalarına getirdi. Kar temizliği yapan ekiplerin günlerdir mesai mevhumu gözetmeden ve tatil yapmadan, ailesinden uzak kalarak 120 kilometrekarelik geniş bir coğrafyada halka hizmet etmek için var gücüyle çalıştığını anlatan Özaltun, "Sahada sadece Beyşehir Belediyesi değil, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KOSKİ ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, iş makinesi kiraladığımız şirketlerin personeli ile bizlere bu çalışmalarda destek veren Emniyet güçlerimiz de var. Bu çalışmaları yaparken mahallelerimizde muhtarlarımızla konuşarak, istişare ederek hareket ettik, ediyoruz. Şükürler olsun ki, kar yağışı sonrasında 48 saat geçmeden Beyşehir'imizde açılmamış herhangi bir sokağımız kalmadı. Tabi bu bir ekip işi, Beyşehir'in 67 mahallesinde birden sahadayız. Bu çalışmalar öyle kolay da olmuyor. Hem coğrafya geniş, hem de yağan karın durumu ortada. Belediyemizin Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerine ait çalışanlarımızla, operatörlerimizle birlikte mahallelerimize el birliği içerisinde hizmet ediyoruz. Bu ekiplerimize katkı sunan, destek veren diğer birimlerimiz de bulunuyor. Vatandaşlarımıza verdiğiniz hizmetlerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'ım emeklerinizin karşılığını fazlasıyla versin inşallah diyorum. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

(ARÖ-AH-Y)



03.01.2017 09:53:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER