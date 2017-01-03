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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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2016'da 458 yapı denetimi gerçekleştirildi

03 Ocak 2017 Salı, 09:49
2016'da 458 yapı denetimi gerçekleştirildi
2016'da 458 yapı denetimi gerçekleştirildi
- 15 adet firmaya idari yaptırım uygulandı
- 19 şantiyeye cezai işlem uygulandı

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şubesi tarafından 2016 yılında yapılan denetimler istatistiği açıklandı.
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde 2016 yılında 4708 Sayılı Yapı denetim Kanunu kapsamında Yapı denetim Firmalarına Yönelik şantiye ve büro denetimi ile 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuat Hazırlanması ve Uygulamasına Dair Kanun kapsamında PGD (Piyasa Gözetim Denetim) denetimleri gerçekleştirildi.

Aykırılık teşkil eden 19 şantiyeye cezai işlem uygulandı
4708 Sayılı Yapı denetim Kanunu Kapsamında, Bu kanun çerçevesinde 170 adet şantiye ve 47 adet büro denetimi olmak üzere toplam 217 adet denetim gerçekleştirildi. Denetim sonucu 19 adet aykırılık teşkil eden şantiye tespit edilerek gerekli cezai işlem uygulandı.

15 adet firmaya idari yaptırım uygulandı
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuat Hazırlanması ve Uygulamasına Dair Kanun Kapsamında, 129 adet Yapı Malzemelerine yönelik PGD ve 20 adet Hazır beton Santraline yönelik 112 adet Hazır Beton olmak üzere toplam 241 adet denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda kriterleri sağlamayan 14 adet beton firması ve 1 adet sektörel firma olmak üzere toplam 15 adet firmaya idari yaptırım uygulandı.
(HLD-MEF-Y)

03.01.2017 09:53:49 TSI
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