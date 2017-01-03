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Selçuk, İZBAN'A hazırlanıyor

- Su kemerleri dünyayı karşılayacak



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Selçuk İstasyon Meydanı, İZBAN için hazırlanıyor. Selçuk Belediyesi, kentin önemli akslarından biri olan meydanda peyzaj çalışmaları yapıyor.



Eylül ayında IZBAN'ın Selçuk'a gelmesiyle ilçenin önemli geçiş noktalarından biri haline gelecek olan Selçuk İstasyon Meydanı'nı güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Kent görünümüne önem veren Selçuk Belediyesi bu kapsamda alanda yaptığı yeni çalışmalarla meydanı İZBAN'a hazırlıyor.



"Kentin yüzü"

İzmir'in güney kapısı olarak adlandırılan ve Selçuk'un önemli bir geçiş noktası olmasının yanı sıra kentle ilgili deve havutlama gibi pek çok önemli etkinliğin de merkezi olan İstasyon Meydanı'nın İZBAN'ın Selçuk'a gelmesiyle ayrı bir önem kazanacağını belirten Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, "Selçuk, 2017 yılının eylül ayında İZBAN ile tanışacak. Biz de öncelikle Selçuk İstasyonu Meydanı'nı daha da güzelleştirmek için peyzaj çalışmaları yapıyoruz. Bu meydan uygulama projesiyle 2013 yılında TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulama Ödülü'ne sahip bir meydandır. Su kemerleriyle apayrı bir anlam kazanan Selçuk İstasyon Meydanı, İZBAN ile ilçemize ulaşım başladıktan sonra İzmir'in dört bir yanından ilçemize gelecek olan yüzlerce kişiyi karşılayacak olan kentin yüzüdür" dedi.



Alanda daha öncede Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Ziya Tunç tarafından Selçuk'un önemli değerlerini içeren Selçuk Efes Kolajı adlı çalışma yapılmıştı.

(CA)



03.01.2017 09:57:28 TSI

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