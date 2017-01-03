Kentsel dönüşüm çalışmaları yıl sonu özeti
(Fotoğraflı)
Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 2016 yılı özeti açıklandı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında 373 adet riskli bina tespit edildiği belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "562 adet riskli yapı başvurusu yapılmıştır. Yıkılan toplam riskli bina sayısı 373 adet. İşlemleri devam eden riskli bina sayısı 189 adet" denildi.
(HLD-MEF-Y)
03.01.2017 10:00:01 TSI
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