Ortaklar, Çöpşiş'i Söke'ye Kaptırdı



- Söke'de kadınlar şişe yün değil et dizerek ekmeğini kazanıyor



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Germencik İlçesi'ne bağlı Ortaklar, yaklaşık 166 yıllık damak tadı çöpşişi Söke'ye kaptırdı. Aydın-İzmir otobanın faaliyete geçmesinin ardından Söke'de açılan onlarca çöpşiş işletmesi kadınlara da ayrı bir ekmek kapısı oldu. İlçede bulunan işletmelerde kadınlar gün boyu çöpşişe et dizerek ekmek kazanıyor.

"İlk defa 1855'de İngiliz Mühendisler Yemiş"

Türkiye'nin ilk demir yolunun yapıldığı İzmir-Aydın arasında kalan Ortaklar'ın adı ile özdeşleşen ve yaklaşık 166 yıldır yerli ve yabancılar tarafından sevilerek tüketilen çöpşiş tahtını Söke'ye kaptırdı. Kayıtlara göre ilk defa 1855'li yıllarda Aydın-İzmir Demiryolu inşaatında çalışan İngiliz Mühendisler için yapıldığı yazılan çöpşiş buradan ülkenin tüm şehirlerine dağıldı. Aydın, Muğla ve İzmir illerinin tam ortasında kalan Ortaklar'da başlayan bu tat yıllarca Ortaklar'ın adı ile özdeşleşti.

Demiryolundan sonra karayolu üzerinde kurulan onlarca çöpşiş pişiren işyerleri 24 saat gelip yoldan gelip geçenlerin uğrak yeri oldu. Demiryolu ile Ortaklar'a gelen bu lezzet Aydın-İzmir otobanı açılınca araçların transit geçişler nedeniyle Söke de yoğunlaşmaya başladı.

Yaklaşık 16 yıldır Söke'de çöpşiş pişirip Bodrum'a geçen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Meryem Zülfikar, çöpşişin merkezinin artık Söke olduğunu söyledi. Eskiden pek çok kişinin çöpşiş yemek için Ortaklar'a gittiğini belirten Zülfikar, "Şimdi yol üzeri olduğu için Söke'ye geliyorlar. Çöpşiş zarları alınmış özel etlerin çöpşişe dizilip pişirilmesi ile oluyor. En önemli özelliği etin çöpşişe dizilmesi. Bu et dizme işi sayesinde pek çok kadın da ekmek yiyor. Bölgede bir çok kadın yevmiye ya da parça başı çalışarak ekmek kazanıyor" dedi.

03.01.2017 10:01:20 TSI

