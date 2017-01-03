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Kreş ve bakımevleri için afet bilinci konferansı



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, özel kreş ve bakımevleri için afet ve acil durum planlamaları konulu konferans düzenlendi.

Tekirdağ Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak kentte faaliyet gösteren özel kreşlere, Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya yönelik planlar, bu planların nasıl hazırlanması gerektiği ve kurumlarında alınması gereken diğer acil durum tedbirleri konularında bilgilendirme konferansı yapıldı. Sevgi Evleri Çocuk Yuvası konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme eğitimine İl merkezi ve 11 ilçeden özel kreş ve bakımevi yetkilileri katıldı.

(HLD-MEF-Y)



03.01.2017 10:03:30 TSI

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