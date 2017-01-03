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Bartın'da hayvan hırsızlığında yeni gelişme



(Fotoğraflı)



Mustafa Kurt

BARTIN (İHA) - Bartın'da, jandarmanın operasyonu sonucunda çaldıkları hayvanlarla birlikte suçüstü yakalanan hayvan hırsızlığı şebekesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aylık teknik takip sonucunda 18 büyükbaş hayvan çalan hırsızlık şebekesine yönelik operasyon düzenlemiş ve 5 kişi çaldıkları hayvanlarla birlikte suçüstü yakalanmıştı. Bartın Jandarma komutanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada yeni detaylar ortaya çıktı. Yakalanan şahısların araçlarında 117 gram kubar esrar maddesi geçirildiği açıklandı. Bartın ve çevresinde daha önce meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayında 18 büyükbaş hayvanı bu şebekenin çaldığı ve son olarak çaldıkları 4 hayvan ile yakalandıkları belirtildi.

(MK-GY-Y)



03.01.2017 10:04:01 TSI

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