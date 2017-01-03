Antalya'da planlı elektrik kesintisi uyarısı
ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Demre, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Kaş ve Gaizpaşa ilçelerinde 05 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:
Aksu: 08.00-18.00 Topallı, Kurşunlu mahallesi
Kepez: 08.00-18.00 Yeni Malle ve Yeni Emek Mahalleleri
Konyaaltı: 08.00-18.00 Geyikbayırı, Çağlarca Mahalleleri ve Geyikbayırı, Çağlarca, Doyran Mahallelerine bağlı yaylalar
Manavgat: 08.00-18.00 Emeke Mahallesi 3058, 3083 Sokakları
Demre: 08.00-18.00 Toptancı Hali
Kemer: 09.00-18.00 Göynük Mahallesi Beldibi yerleşkesi, Başkomutan Atatürk Caddesi ve Şehitler Caddesi ile 34. Sokak
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla Mahallesi
Kaş: 09.00-17.00 Belenli Mahallesi Sısla Mevkii, Ahatlı Mahallesi Enişdibi Mevkii, Uğrar Mahallesi Softalar Mevkii, Kasaba Mahallesi Alpanos mevkii
Gazipaşa: 09.00-17.00 Aydın Mahallesi (bir kısmı), Çobanlar Su deposu, Yukarı Mahallesi, Zeytinada, Nergizarı
Kumluca: 09.00-17.00 Salur Mahallesi Boğaz Mevkii, Konakyanı Mevkii, Karşıyaka Mahallesi Otogar kavşağı, Beykonak Mavikent Caddesi
(SM-SÇ-Y)
03.01.2017 10:10:24 TSI
NNNN