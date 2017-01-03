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Antalya'da planlı elektrik kesintisi uyarısı



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Demre, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Kaş ve Gaizpaşa ilçelerinde 05 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:

Aksu: 08.00-18.00 Topallı, Kurşunlu mahallesi

Kepez: 08.00-18.00 Yeni Malle ve Yeni Emek Mahalleleri

Konyaaltı: 08.00-18.00 Geyikbayırı, Çağlarca Mahalleleri ve Geyikbayırı, Çağlarca, Doyran Mahallelerine bağlı yaylalar

Manavgat: 08.00-18.00 Emeke Mahallesi 3058, 3083 Sokakları

Demre: 08.00-18.00 Toptancı Hali

Kemer: 09.00-18.00 Göynük Mahallesi Beldibi yerleşkesi, Başkomutan Atatürk Caddesi ve Şehitler Caddesi ile 34. Sokak

Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla Mahallesi

Kaş: 09.00-17.00 Belenli Mahallesi Sısla Mevkii, Ahatlı Mahallesi Enişdibi Mevkii, Uğrar Mahallesi Softalar Mevkii, Kasaba Mahallesi Alpanos mevkii

Gazipaşa: 09.00-17.00 Aydın Mahallesi (bir kısmı), Çobanlar Su deposu, Yukarı Mahallesi, Zeytinada, Nergizarı

Kumluca: 09.00-17.00 Salur Mahallesi Boğaz Mevkii, Konakyanı Mevkii, Karşıyaka Mahallesi Otogar kavşağı, Beykonak Mavikent Caddesi

(SM-SÇ-Y)



03.01.2017 10:10:24 TSI

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