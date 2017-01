YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Balıkçılar için 2016 yılı 2015'e göre daha iyi geçti

Balıkçılar için 2016 yılı 2015'e göre daha iyi geçti

- Balık işletmecisi Erden Özpamuk:

- "Şu an denizlerimizde balık çok"



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balık işletmeciliğini yapan Erden Özpamuk, balıkçılar için 2016 yılının 2015'e göre daha iyi geçtiğini söyledi.

Balık fiyatlarının yükseleceğini söyleyen Özpamuk, "Denizlerde balığın azalması, bolluğun tamamen bitmesi nedeniyle satışlarımız durgun geçiyor. 15 Nisan'da av sezonunun kapanmasına kadar balık fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyorum. Şu an denizlerimizde balık çok az. Fakat 2015 yılına göre 2016 yılı işlerimiz daha iyi geçti. Balık pahalı olunca talep az, balık ucuz ve bolluk olunca talep fazla oluyor. 1 Eylül 2016'dan, Ekim, Kasım ve Aralık 15'ine kadar bolluk yaşandı" dedi.



"Bol miktarda palamut, çinekop ve hamsi tüketildi"

Vatandaşların ucuz ve bol olan balıkları tükettiğini aktaran Özpamuk, "Vatandaşlarımız bol miktarda palamut, çinekop ve hamsi tüketti. Şu an vatandaşlarımızın dolabında palamut ve çinekop bulunmaktadır. Sarıkanat 30 TL, barbun 30 TL, mırlan 35 TL, mezgit 20 TL, hamsi 15 TL, somon kilogram 25 TL, çipura-levrek 30 TL. Vatandaşlarımız bildiği güvendiği yerlerden balık alsınlar" diye konuştu.

03.01.2017 10:12:20 TSI

