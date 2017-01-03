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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Balıkçılar için 2016 yılı 2015'e göre daha iyi geçti

03 Ocak 2017 Salı, 10:09
Balıkçılar için 2016 yılı 2015'e göre daha iyi geçti
Balıkçılar için 2016 yılı 2015'e göre daha iyi geçti
- Balık işletmecisi Erden Özpamuk:
- "Şu an denizlerimizde balık çok"

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balık işletmeciliğini yapan Erden Özpamuk, balıkçılar için 2016 yılının 2015'e göre daha iyi geçtiğini söyledi.
Balık fiyatlarının yükseleceğini söyleyen Özpamuk, "Denizlerde balığın azalması, bolluğun tamamen bitmesi nedeniyle satışlarımız durgun geçiyor. 15 Nisan'da av sezonunun kapanmasına kadar balık fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyorum. Şu an denizlerimizde balık çok az. Fakat 2015 yılına göre 2016 yılı işlerimiz daha iyi geçti. Balık pahalı olunca talep az, balık ucuz ve bolluk olunca talep fazla oluyor. 1 Eylül 2016'dan, Ekim, Kasım ve Aralık 15'ine kadar bolluk yaşandı" dedi.

"Bol miktarda palamut, çinekop ve hamsi tüketildi"
Vatandaşların ucuz ve bol olan balıkları tükettiğini aktaran Özpamuk, "Vatandaşlarımız bol miktarda palamut, çinekop ve hamsi tüketti. Şu an vatandaşlarımızın dolabında palamut ve çinekop bulunmaktadır. Sarıkanat 30 TL, barbun 30 TL, mırlan 35 TL, mezgit 20 TL, hamsi 15 TL, somon kilogram 25 TL, çipura-levrek 30 TL. Vatandaşlarımız bildiği güvendiği yerlerden balık alsınlar" diye konuştu.
(KA-MEF-Y)

03.01.2017 10:12:20 TSI
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