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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa KOM binasına kavuşuyor

03 Ocak 2017 Salı, 10:09
Bursa KOM binasına kavuşuyor
Bursa KOM binasına kavuşuyor
- Huzur kenti için büyük yatırım
- Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binası hızla yükseliyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - 'Huzur kenti Bursa' hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Binası'nda inşaat büyük ölçüde tamamlandı.
Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kurumları ile işbirliğine giderek hayatın her alanındaki sorunlara çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü'ne de modern bir hizmet binası kazandırıyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) olarak kullanacağı, Odunluk Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan binada inşaat büyük ölçüde tamamlandı. Bir taraftan cephe kaplamaları hızla sürerken, diğer taraftar tesisat eksiklikleri gideriliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte yeni KOM binası inşaatında incelemelerde bulundu. Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması amacıyla tüm kamu kurumları ile ortak çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Başkan Altepe, "En önemli hedeflerimizden biri de Bursa'nın huzur şehri olması. Çünkü şehri altınla da kaplasak da huzur olmadıktan sonra bir kıymeti yok. Bursa'mız da son yıllarda huzur şehri olma yolunda hızlı bir şekilde gelişim sağladı. Bu hedef doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü'müzle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar sağladığımız ekipman desteğinin yanında Odunluk'ta 12 bin metrekare kapalı alanlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele merkezi inşa ediliyoruz. İçiyle, dışıyla birinci kalite bir imalat yapıyoruz. Artık son düzenlemeler yapılıyor. Tesisat eksikleri gideriliyor. Cephe ve çatıda son çalışmalar yapılıyor. İnşallah bahar aylarında tamamlanmış olacak ve Bursa huzuruna katkı sağlayacak. Şimdiden Emniyet teşkilatımıza hayırlı olsun" diye konuştu.
Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise, huzur şehri için öncelikli olarak güvenliğin tesis edilmesi gerektiğini belirterek, "Güvenliği tesis edersek, özgürlük alanlarımızı rahat kullanabiliriz, refahımızı artırabiliriz. Huzur için güvenlik olmasa olmaz. Bu konuda verdikleri destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu binamız 12 bin metrekare kapalı alanıyla KOM binası olacak. Temeli birlikte atmıştık, inşallah açılışı da birlikte yapacağız" dedi.
(AÇ)

03.01.2017 10:13:30 TSI
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