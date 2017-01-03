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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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BUSMEK eğitmenlerine özel eğitim

03 Ocak 2017 Salı, 10:14
BUSMEK eğitmenlerine özel eğitim
BUSMEK eğitmenlerine özel eğitim

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da 14 ilçede 30 farklı mekanda eğitim öğretim faaliyetlerine hız kesmeden devam eden BUSMEK, eğitmenlerini de geliştirmeye devam ediyor.
BUSMEK'teki giyim teknolojileri ve el sanatları dallarındaki zümre öğretmenlerine androgoji bilimi kapsamında yetişkin eğitimi seminerleri düzenlendi. 16 saatlik eğitim, BUSMEK Merinos Yönetim Merkezi'nde 2 gün boyunca devam etti. Ankara Üniversitesi'nden gelen Prof. Dr. Meral Uysal ve Doç. Dr. Ahmet Yıldız'ın anlatımlarıyla gerçekleşen seminerlerde, yetişkin eğitimlerinde yeni yaklaşımlar ve yeni öğrenme metotları konuları üzerinde duruldu.
Eğitimin sonunda öğretmenlere katılım belgesi verilirken, Uysal ve Yıldız'a da çini Yeşil Türbe hediye edildi.
(AÇ)

03.01.2017 10:17:13 TSI
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