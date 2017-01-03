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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu Ticaret Borsası'ndan teröre tepki

03 Ocak 2017 Salı, 10:16
Ordu Ticaret Borsası'ndan teröre tepki
- Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman:
- "İnadına birlik inadına dayanışma içinde olmalıyız"

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, İstanbul-Ortaköy'de meydana gelen terör saldırısını lanetlediklerini belirterek, "İnadına birlik inadına dayanışma içinde olmalıyız" dedi.
Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Umut ve iyi temenniler ile girdiğimiz 2017'nin ilk dakikalarını kana bulayan İstanbul Ortaköy'deki, birlik bütünlük ve güvenliğimizi hedef alan, alçak terör saldırısını lanetliyoruz. Terörün dili, dini, ırkı, mezhebi yoktur ve lokal bir sorun da değildir. Terörizm var ise ortada ciddi bir tehdit var demektir ve bu tehdit tüm dünya içindir. Terörizme karşı tepki vermek ve mücadele etmek sadece yaşadığımız coğrafyaya dair bir sorumluluk ve/veya zorunluluk değildir. Tüm dünyanın terörizme karşı aynı cephede ve aynı şiddette tavır alması gerekmektedir. Bizler, medeniyetler beşiği olan Anadolu'da hainler eliyle cani katliamların işlenerek, masum insanların katledilmeleri istemiyoruz. Bizler, üreten, değerler yaratan, kültür, sanat ve ekonomi ile daha mutlu ve yaşanabilir bir ülkede/dünyada yaşamak istiyoruz. Hain terör örgütleri ve onları destekleyen hain odakların bu vahşi eylemlerini kınamak, birlik ve beraberliğimizi bozmaya dair bu eylemler karşısında inadına birlik ve dayanışma içinde olmak zorundayız. İstiyorlar ki provokasyona gelip, ülkeyi sürüklemek istedikleri batağa doğru koşalım. Başaramayacaklar, bölemeyecekler, bitiremeyecekler! Dün olduğu gibi bugün de, sağduyu kazanacak. Terör örgütleri döktükleri kanda boğulacaktır. Yaşadığımız bu kâbustan birlik ve beraberlik içinde dipdiri uyanacağız. Gün, terörizme karşı birlik olma günüdür."
(MAK-SLH-Y)

03.01.2017 10:20:45 TSI
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