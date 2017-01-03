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ADÜ'nün şampiyon voleybolcuları kupayı Rektör Bircan'a hediye etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası 2. Lig Voleybol Turnuvası'nda kupa kazanan ADÜ Erkek Voleybol Takımı Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan'ı ziyaret etti.

ADÜ Erkek Voleybol Takım Antrenörü, Okutman Reşit Mercan ve Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Reşat Kartal'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Erkek Voleybol Takımımızı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, "Üniversitemiz takımları birçok branşta her geçen gün yeni başarılara imza atıyor, bu da bizi mutlu ediyor. Bu gururu bize yaşatan sporcularımız ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Desteklerinden dolayı Rektör Bircan ve yönetimine teşekkürlerini sunan Antrenör Okutman Reşit Mercan, "19-24 Aralık tarihleri arasında Kütahya Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz müsabakalarda 8 takım yer aldı. Gösterdiğimiz performansla Üniversitemiz BESYO Erkek Voleybol Takımı olarak birinci lige yükseldik. Bu kupayı Üniversitemize hediye ediyoruz" dedi.

(MB-Y)



03.01.2017 10:21:17 TSI

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