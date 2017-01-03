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AK Parti Adana İl Başkanı Yeni: "Türk İş desteğini esirgemedi"



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ADANA (İHA) - Türk İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar ve Türk İş'e bağlı sendika şube başkanları AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni'yi ziyaret etti.

Sendika başkanlarını kalabalık oldukları için toplantı salonunda kabul eden Başkan Yeni, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni, "Ülkemizin birlik ve beraberliği noktasında ve özellikle içerisinde bulunduğumuz bu süreçte Türk İş 4. Bölge Temsilciliği ile bağlı sendikalar desteklerini esirgemedi. Hem bu desteklerinden hem de bugünkü ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Türk İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar da "Biz her zaman Türk İş topluluğu olarak devletimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Ülkemizin birliği, dirliği bizim için her şeyin önünde gelir" diye konuştu.

(ELF-Y)



03.01.2017 10:21:55 TSI

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