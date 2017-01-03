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İzmir, kestane kanserini yendi



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ağaçları hastalıktan korumak maksadıyla tedbirler almaya devam ediyor. Vatandaşlarla beraber yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir'de kestane kanseri tamamen yenilerek, kestane türünün devamlılığı sağlandı.



2014 yılında başlatılan mücadele çerçevesinde Ödemiş, Beydağ, Kiraz ve Demirci ilçelerinde toplam 680 ağaç hypovirülent uygulaması ile kurtarıldı. Yapılan son kontrollerde ağaçların gövdesinde bulunan yaraların da kapandığı tespit edildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çalışmalara katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Vatandaşlarımıza orman varlığının önemini öğretmek maksadıyla seminerler düzenliyoruz. Kestane hastalıklarıyla mücadele de bunlardan biri. 21 ayrı köyden 120 üreticiye eğitimdeki başarılarından dolayı sertifikalarını verdik. Böylece vatandaşlarımız salgın durumunda ilk gözlem ve tespitleri yaparak, orman varlığının korunmasında önemli olan ilk müdahaleyi daha hızlı yapacaklar" dedi.

(CA)



03.01.2017 10:30:44 TSI

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