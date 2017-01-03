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Keçiören Belediyesinden geri dönüşüme tam destek



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ANKARA (İHA) - Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince son 1 yılda 16 bin 590 ton ambalaj atığı, 26 bin 250 litre atık yağ, 2 bin 175 kilogram atık pil toplandı.

Keçiören Belediyesi geri dönüşüme desteğini kesintisiz sürdürüyor. Çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda yaptığı geri dönüşüm çalışmaları ile örnek olan Keçiören Belediyesi, açtığı Geri Dönüşüm Danışma Merkezi ile istek, talep ve şikayetleri de değerlendiriyor. Atıkla ilgili talepleri dinleyen belediye ekipleri, gelen talep doğrultusunda yönlendirme ve atık yönetimine dair doğru bilgilendirme yapıyor.



Türkiye'de bir ilk, evlere iç mekan kutusu

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince son 1 yılda 16 bin 590 ton ambalaj atığı, 26 bin 250 litre atık yağ, 290 pil kutusunda toplamda 2 bin 175 kilogram atık pil toplandı. Ayrıca Türkiye'de ilk defa hane içerisine iç mekan kutusu yerleştirme uygulaması yapan Keçiören Belediyesi, toplamda 18 bin 340 iç mekan kutusu yerleştirdi. Yine geri dönüşüm çalışmaları kapsamında 250 adet de dış mekan kutusu yerleştirilerek çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına devam edildi.



Geri dönüşüme davet

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Dağıttığımız atık toplama kutuları sayesinde doğal kaynakları korumayı, enerji tasarrufu sağlamayı, atık miktarını azaltarak geri dönüşüme büyük katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Demir, çelik, bakır, elektronik atıklar, kağıt, plastik, cam gibi maddelerin geri dönüşüm yoluyla kazanılması doğal kaynakların korunmasını sağlayacak ve çeşitli ülkelerden ithal edilen hurda malzemelerine ödenen döviz miktarını düşürerek ekonomimize katkı sağlayacak. Ağaçlarımız kesilmekten kurtulacak. Ülkemizin ekonomisine her türlü katkı koymayı Belediye olarak biz görev addediyoruz" diye konuştu.

Herkesi geri dönüşüme katkıda bulunmaya davet eden Ak, atıkları kaynağında ayrıştırmak suretiyle çöp miktarının azaltılacağını da sözlerine ekledi.

(AS-MK-Y)



03.01.2017 10:35:38 TSI

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