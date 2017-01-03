Salihli Belediyespor BAL'a göz dikti
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Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa Süper Amatör Küme B Grubunda zorlu rakiplerle mücadele eden Salihli Belediyespor Futbol Takımı, Bölgesel Amatör Lige (BAL) göz dikti.
Teknik Direktör Yusuf Sapmaz yönetiminde ilk yarıyı 18 puanla 2. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda oynayacakları maçları kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Salihli'de futbolun çok sevildiğini belirten Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Yalım Şenkaya, taraftarların da desteğiyle Bölgesel Amatör Ligde Kocaçeşmespor ile birlikte Salihli'yi temsil etmek istediklerini söyledi.
(BA-SC)
03.01.2017 10:36:53 TSI
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