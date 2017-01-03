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Yeşilçam sevdalıları Yenimahalle'de buluştu



ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Kalplerden Dudaklara, Yeşilçam Klasikleri Konseri ve Tangonun Büyüsü Dans Gösterisi' Yenimahallelilerle buluştu.

Kültür, sanat etkinliklerinin adresi olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, salonu tıka basa dolduran Yeşilçam sevdalıları, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.



Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarını söylediler

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarının Türk Sanat Müziği'nin usta sanatçıları Sibel Akın, Ülker Karaman, Leyla Ayhan, Ertuğrul Sevindik ve Yalçın Yaman ile buluştuğu gecede Yeşilçam filmlerinden kesitler de gösterildi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Yeşilçam'a damgasını vurmuş film müzikleri vatandaşların kulaklarının pasını sildi.



"Gençlik yıllarımıza döndük"

Nostaljik bir gece yaşattıkları için Yenimahalle Belediyesi yetkililerine teşekkür eden katılımcılar, "Gençlik yıllarımıza döndük, moral bulduk, keyiflendik. Bizlere böyle güzel bir etkinliği yaşattığı için Yenimahalle Belediyesi'ne ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.

(BC-MK-Y)



03.01.2017 10:39:41 TSI

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