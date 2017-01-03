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Başkan Yaşar, yeni kimlik kartı için başvuru yaptı



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ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek yeni çipli kimlik kartı için başvuruda bulundu.

Nüfus memuru tarafından biyometrik verileri alınan Yaşar, işlemler için belgelerini teslim ederek, parmak izi verdi. İşlemlerin ardından Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürü Belkız Şerife Erdem ile bir araya gelen Yaşar, Erdem'den başvuruların durumu hakkında bilgi aldı. Yeni kimlik kartları için başvuruların oldukça yoğun olduğunu söyleyen Erdem, "Başvuruların ilk günü olmasına rağmen vatandaşların yeni kimlik kartına ilgisi yoğun" dedi.



"Çipli kimlik hayatı kolaylaştıracak"

Çipli kimliğin vatandaşların hayatını kolaylaştıracağını belirten Başkan Yaşar, örnek kimlik kartını inceleyerek, "Yeni kimlik kartları daha güvenli olacak ve E-devlet imkanlarının kullanımında kolaylık sağlayacak. Vatandaşlar devlet dairelerinde çipli kimlik sayesinde işlemlerini hızla yapabilecek. Aynı zamanda ebadı küçük olduğu için de cüzdan içinde kolayca taşınabilir. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve 10 yıl geçerli olacak olan kimlik kartlarımız hayırlı olsun" diye konuştu.

(AS-MK-Y)



03.01.2017 10:40:49 TSI

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