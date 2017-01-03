Bulut ile Özdemir bir araya geldi
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Mahmut Avcı, Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'i, ziyaret etti.
Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Mahmut Avcı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonrasında Mustafa Bulut ve Yusuf Özdemir belediye çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunarak gündeme dair konuşmalar yaptılar.
(CK-BRN-Y)
03.01.2017 10:48:12 TSI
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