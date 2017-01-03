Milletvekili Taşkesenlioğlu, ASP'yi ziyaret etti
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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Aile ve Sosyal İl Müdür vekili Cemil İlbaş, Taşkesenlioğlu'na kurum çalışmaları hakkında brifing verdi.
İlbaş, kurumun engelli, çocuk, kadın, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle ilgili önemli çalışmaları olduğunu anımsattı.
Milletvekili Taşkesenlioğlu ise kurumun başarılı hizmetlere imza attığını belirterek, kurumlar arası koordinasyona daha çok verilmesi gerektiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından İlbaş, devlet korumasındaki çocukların yaptığı el sanatları çantayı Taşkesenlioğlu'na taktim etti.
(AA-AA-Y)
03.01.2017 10:48:24 TSI
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