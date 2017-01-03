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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başkent'teki itfaiyecilere yüzme kursu

03 Ocak 2017 Salı, 10:45
Başkent'teki itfaiyecilere yüzme kursu
Başkent'teki itfaiyecilere yüzme kursu

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 'İtfaiyeci Yüzme Bilir' düşüncesiyle başlattığı projeyle, tüm personeline yüzme eğitimi veriyor.
İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekibinden eğitmen balık adam Levent Çeri tarafından, Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda verilen kurslara, itfaiye personelleri 10'ar kişilik gruplar halinde katılıyor. Toplam 10 seanslık temel yüzme kurallarının teorik ve pratik olarak verildiği kursta, personelin yüzme öğrenmesi sağlanıyor. Kurs sonunda, itfaiyeciler arasında yüzme becerisiyle ön plana çıkan personel, İtfaiye Dairesi Başkanlığının Suüstü Arama Kurtarma timine seçiliyor.
Sualtı Arama Kurtarma Timi elemanlardan eğitmen balık adam Levent Çeri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Ankara'nın yanı sıra diğer illerde de vatandaşların yardımına koştuğunu belirterek, yangından trafik kazalarına, depremden heyelan ve göçük olaylarına, su baskınlarından boğulma vakalarına kadar birçok konuda çalışma yürüttüklerini söyledi.
Çeri, 'İtfaiyeci Yüzme Bilir' projesine ilişkin olarak, "Bu kadar değişik ve karmaşık konuda hizmet veren itfaiyecilerin mutlaka yüzme bilmesi gerekir. Karşılaştığı olaylar her zaman tehlikeli, yardıma koştuğu mağdurlara azami ölçüde yardım götürebilmesi için de ilk önce kendi güvenliğini sağlaması lazım. Biz itfaiyecilerin her türlü şartta verimli çalışabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Düzenlediğimiz temel yüzme kurslarıyla da yüzme bilmeyen itfaiyecilerimize yüzmeyi öğretiyoruz. Yüzme bilenlerin de daha iyi bir seviyeye ulaşmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.
(AS-MK-Y)

03.01.2017 10:49:01 TSI
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