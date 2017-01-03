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Kaybolan yaşlı kadının imdadına mobil zabıta ekipleri yetişti



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MANİSA (İHA) - Alaşehir Kent Meydanında nereye gideceğini bilmeyen ve kaybolan yaşlı bir kadının imdadına mobil zabıta ekipleri yetişti. Alzheimer hastası olduğu tespit edilen yaşlı kadın yapılan araştırmaların ardından güvenli bir şekilde evine ulaştırıldı.

Alaşehir Kent Meydanında nereye gideceğini bilmeyen ve kaybolan yaşlı bir kadın Alaşehir Belediyesi Mobil Zabıta Ekipleri sayesinde güvenli bir şekilde evine ulaştırıldı. Tecrübeli zabıta personelince yapılan ilk mülakatın ardından yaşlı kadının Alzheimer hastası olduğu anlaşıldı. Ekipte görevli bayan zabıta memur tarafından yapılan üst aramasında yaşlı kadının kimlik bilgilerine ulaşıldı. Kimlik tespitinin ardından Alaşehir Belediyesi işyeri hekimince yapılan muayene sonrasında Nüfus Müdürlüğüne gidilerek yaşlı kadının adres bilgilerine erişildi. Bu süreç dahilinde Zabıta Müdürlüğünde bir süre konuk edilerek istirahat ettirilen yaşlı kadının kendini daha iyi hissetmesi üzerine görevli zabıta ekiplerince kaybolan ikametine ulaştırıldı.

(SC-Y)



03.01.2017 10:54:07 TSI

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