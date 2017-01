YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Baba adayı annenin gebelik sürecini keyifli geçirmesini sağlamalıdır





ERZURUM (İHA) - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, baba adayının annenin gebelik sürecini keyifli geçirmesini sağlaması gerektiğini ifade ederek, "Her bebek farklı olduğu gibi, her gebelik de farklı geçer." dedi.

Çalışan gebelerin oldukça zor günler geçirmekte olduğunu kaydeden Alay, "İş hayatı ile bitmeyen evde de devam eden koşturmalar kadının hem bedenini hem beynini yormakta. Bu yaşam şekline eklenen yalnızlık, daha doğrusu evli ama yalnız kadınlar da stres oldukça artmakta. Yoğun stres altında geçen gebeliklerde erken doğuma ve bebeğin normalden düşük kiloda doğmasına neden olur. Yani bu hassas dönemde kadına destek oldukça önemli. Baba adayı annenin gebelik sürecini keyifli geçirmesini sağlamalıdır. " diye konuştu.

Gebelikte ruh halinin oldukça değişken olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, şöyle konuştu:

"Aralarda ağlama krizlerine , bazen güvensizlik, bazen endişe hakim olabilir. Yani bu dönem hassas olup özellikle baba adayı tarafından oldukça destek gerektedir. Gebelikte özellikle ilk hamilelik ise kadın bedeninde yarattığı değişikliklerde stresi arttırır. Ayaklarda, ellerde ve yüzde şişme, kilo artışı, bulantı, kusma, bazen de artan iştah kadında gerginlik yaratabilir. Kimi zaman bu fiziksel değişikliklere uyku hali, unutkanlık da eşlik edebilir. Bu meşakkatli süre sonunda kavuşacağınız bebeğiniz kadına anneliği erkeğe de baba olma duygusunu yaşatır. Baba olma sadece doğumla başlamaz. Gebelik süresince eşe destek babanın görevlerini ve sorumluluklarını öğrenmenizi sağlar. Eş ile beraber zaman geçirme, tatil günlerinde aktivitelerde bulunmak oldukça önemlidir. Gebelikte tavsiye ettiğimiz egzersizler ve yürüyüşlere beraber katılma ve özellikle doktor kontrollerine eşiniz ile gitme oldukça önemelidir. Geçmiş yıllarda baba adayları gebelik döneminde çoğunlukla izleyici pozizyonda idi. Kadının ve erkeğin işde, evde, tatilde, alışverişde yani yaşamın her alanında ortak rol aldığı günümüzde babanın rolüde değişmiştir. Baba adayı ilk muayeneden doğuma kadar hatta doğum anında dahi eşlerinin yanında olmuşlardır. Özellikle bulantı kusma, uyku hali, yorgunluk, halsizlik gibi şikayetlerin hakim olduğu ilk 3 ayda mutfak işleri ve alışverişde eşinize yardım etmeniz oldukça önemlidir. Eşinizin sevdiği yemekleri yapmak da çiftleri birbirine yakınlaştırır. 5. Ay ve sonrasında bebeğin hareketlerini eşinin karnına dokunan baba adayı rahatlıkla hisseder. Bu his baba adayı ve bebek arasında iletişimin ilk anıdır. Bazı baba adayları ise bebeklerinin, kendi sesine ve dokunmalarına tepki verdiklerini ifade eder. Hızla büyüyen bebeğiniz anne adayında sırt ve bel ağrısı da yaratabilir. Çoğunlukla masaj eşinizi rahatlatır."

Doğuma yakın dönemde ise annenin endişelerinin daha da artabileceğini ifade eden Op.Dr. Aslı Alay, "Özellikle son 3 ay da rahimde düzensiz kasılmalar yalancı doğum alarmı verebilir. Bu dönemde doktorunuzun önerilerini dikkate alın. Her kasılma doğum demek değildir. Baba adayları, bebeğin her an beklenildiği günlerde hastaneye ulaşılabilirlik, hekimleri ile iletişim kurma görevlerini üstlenmelidir. Ayrıca güvende olduğunu hisseden kadın rahatlar. Ancak bazı çiftlerde baba adayları daha endişeli olabilmektedir. Böyle çiftlerde gebeliğin ilk günlerinden itibaren babanın da eğitimi önemlidir." diye konuştu.

03.01.2017 10:56:15 TSI

